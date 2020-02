The Little Mermaid (Q-Posket) di Banpresto – la recensione

Banpresto propone una nuova figure appartenente alla linea Q-Posket dedicata ad un personaggio Disney molto amato. Stiamo parlando di Ariel da “The Little Mermaid“, conosciuta in italia come La Sirenetta. La linea Q-Posket ha lo scopo di proporre ai collezionisti una vasta scelta di personaggi provenienti da molti mondi narrativi: le principesse Disney, Harry Potter, personaggi tratti da anime e manga sono solo alcuni esempi e tutte le figure sono caratterizzate dallo stile che li vede rappresentati esclusivamente come caricature.

La Sirenetta

The Little Mermaid, conosciuto in italia con il nome La Sirenetta, è un film d’animazione del 1989 prodotto dai Walt Disney Studios rientrante tra quelli che vengono definiti Classici Disney. E’ basato – come tante altre pellicole – dalla fiaba scritta dal danese Hans Christian Andersen. Il film fu un vero successo incassando solamente negli USA 84 milioni di dollari e globalmente arrivò a 211 milioni di dollari. Ariel, la protagonista, è una giovane sirenetta e figlia del Re Tritone. Quando si innamora di un giovane umano scende a patti con Ursula, la strega del mare, ottenendo così un aspetto più umano ma rinunciando così alla sua bellissima voce.

La Confezione

La confezione che contiene il prodotto ha delle dimensioni standard per tutta la linea Q-Posket e non fa eccezione per questa uscita. E’ realizzata in cartoncino con patina lucida e si distingue per la grafica che richiama il mondo di Ariel su diverse facciate attraverso i vari oggetti tipici di questo personaggio E’ una scatola leggermente troppo grande per l’oggetto che contiene il quale non occupa nemmeno la metà della dimensione dell’involucro, questa scelta probabilmente nasce da una necessità di rendere appetibile il prodotto attraverso le immagini che ne mostrano da subito i dettagli. Se sulla parte frontale e lato sinistro troviamo le grafiche mentre sugli altri lati possiamo vedere un design più in linea con le altre uscite a fondale nero e foto che ci mostrano anche il set B di questa uscita con colorazione alternativa e leggermente più chiara.

The Little Mermaid (Q-Posket) di Banpresto

La figure è una mini-statica in PVC completamente fissa, eccetto la testa, che è possibile ruotare sull’asse orizzontale. All’interno della confezione è scomposta in tre elementi: Il corpo, la testa (grande quasi quando il corpo) e la basetta. La statuetta rappresenta la sirena Ariel nella sua classica posizione accovacciata con il braccio destro posato sopra la coda e il sinistro disteso verso terra. La colorazione è ben rifinita e curata e non si denotano imperfezioni, risulta omogenea in tutto il personaggio con una finitura opaca ad eccezione degli occhi che sono lucidi rispetto al resto. Sono proprio gli occhi a risaltare e farne notare i dettagli con la loro pigmentazione cerulea. Lo sculpt del corpo è abbastanza semplice, a tratti banale, il grosso del lavoro infatti è stato certamente svolto sulla testa e sui capelli che sono stati scolpiti con un incredibile effetto che simula il movimento dovuto alle correnti marine.

Conclusioni

The Little Mermaid di Banpresto ha tutti i numeri per entrare nella vostra collezione dedicata ai personaggi Disney. Non ha dimensioni esagerate e non ha nemmeno un costo eccessivo e viene venduta in una confezione che ne esalta nettamente il valore collezionistico. Cercavate un bel prodotto da regalare o regalarvi dedicato alla sirenetta? Eccolo qua! Colorazione e scultura al top faranno propendere la scelta verso questo articolo se confrontato con altri prodotti dalla concorrenza.