The Lord of the Rings: il regista Wayne Che Yip si unisce alla produzione

Gli Amazon Studios hanno annunciato oggi che il regista anglo-cinese Wayne Che Yip entra nel team creativo della serie TV Amazon Original The Lord of the Rings in qualità di regista e co-executive producer. Yip si unisce a un cast internazionale attualmente al lavoro in Nuova Zelanda, per dirigere quattro episodi e continuare il lavoro del regista spagnolo J.A. Bayona, che ha diretto i primi due episodi della serie.

Yip è conosciuto principalmente per aver diretto famosi titoli di genere come Hunters, Preacher, Utopia e Doctor Who, e ha recentemente diretto alcuni episodi di The Wheel of Time, la serie epic fantasy degli Amazon Studios di prossima uscita. Wayne Che Yip ha così commentato:

“È un vero onore essere invitato nel mondo di Tolkien da J.D. & Patrick e Amazon Studios. Ogni giorno non vedo l’ora di lavorare con questo team eccezionale qui in Nuova Zelanda, dando con grande umiltà il nostro contributo alla tradizione delle più grandi storie mai raccontate”.

La serie in arrivo degli Amazon Studios porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo drama epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Partendo da un tempo di pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi, Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

From all of us on set here in New Zealand, wishing you a happy #TolkienReadingDay. pic.twitter.com/WB0riJoDmo — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 24, 2021

Come già annunciato, la serie è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay. Questi sono affiancati dagli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, dal co-executive producer Wayne Che Yip, e dal produttore Christopher Newman.