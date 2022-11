Quando si parla di film anni ’80 e anni ’90 si apre un mondo fatto di grandi capolavori che hanno lasciato il segno e fatto da guida per le innumerevoli produzioni che sono seguite a venire. A tal proposito, sul fronte Home Video stiamo letteralmente vivendo un momento che potremmo definire magico per gli amanti del cinema dell’ultimo trentennio, grazie alla pubblicazione di moltissime edizioni rimasterizzate dei grandi cult di genere che ad oggi iniziano sempre più a festeggiare i propri anniversari dalla loro uscita. È questo il caso di The Lost Boys di Joel Schumacher, che ad oggi celebra il suo 35° anniversario e per l’occasione arriva sul mercato in un’inedita edizione da collezione in 4K Ultra HD ricca di contenuti. Dunque, andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli a riguardo!

Con The Lost Boys in 4K Ultra HD non ci resta che dare ufficialmente il benvenuto nella collezione horror a uno dei nostri vampiri dall’aspetto rock preferiti! L’edizione oggetto di questa recensione è a tutti gli effetti un must have per ogni appassionato poiché, oltre ad aver mostrato ottime performance in ambito audio e video, è ricca contenuti fisici esclusivi come ad esempio il booklet, le cartoline e i poster.

Di cosa parla The Lost Boys? Di seguito condividiamo con voi la descrizione ufficiale del film:

Il leggendario Dracula, in fondo, era un povero infelice, lugubre e solitario. Ma per un vampiro, al giorno d’oggi, è tutt’altra cosa. Non s’invecchia mai, non si muore mai, ci si può muovere in assoluta libertà grazie alla nuova moda (chi distinguerebbe un vampiro da un punk?). Così Jason Patric (Effetto Allucinante), arrivato con la madre divorziata in un villaggio del Mid-West, confonde il gruppo capitanato dal mefistofelico Kiefer Sutherland (Linea Mortale) per una semplice banda di comuni teppistelli. Si tratta, invece, di una combriccola di vampiri, che stanno tramutando in una di loro la bella ragazza di cui Jason è innamorato. Non gli resta altro che improvvisarsi cacciatore di vampiri, soltanto che al primo incontro sarà lui ad avere la peggio. L’unica soluzione è ucciderli tutti, prima che lo strasformino irrimediabilmente in uno di loro.

La qualità video

Iniziamo come si consueto la nostra recensione dando uno sguardo a quella che è la qualità video offerta da questa nuova edizione Home Video che, sulla carta, è attualmente la miglior edizione ad oggi immessa sul mercato.

Il colpo d’occhio sin dalle prime immagini, anche in rapporto a quella che è l’età della pellicola, è stato notevole e per certi aspetti sorprendente. La nitidezza generale è molto buona per tutta la durata del lungometraggio, con i molti dettagli quasi sempre visibili a schermo. Le scene più morbide non mancano, ma di fatto pensiamo sia dovute a precise scelte stilistiche non a dei limiti tecnici. Dobbiamo inoltre precisare come queste sia maggiormente associate a scene in notturna, dove l’atmosfera si fa più cupa, intrigante e inaspettata.

Infatti, il film vanta una nuova masterizzazione mediante l’utilizzo della codifica di alta qualità HEVC H.265 che, in combinata con la tecnologia HDR10, riporta sullo schermo delle immagini dai colori pieni e brillanti, con una forte dominante della palette dei rossi. Senza alcun dubbio i colori sono il punto forte del film, con luci al neon sgargianti che passano con grande disinvoltura a colori più pastellati offrendo davvero uno ampio respiro cromatico. Tuttavia, positivamente parlando, i volti risultano in netto contrasto con le ambientazioni offrendo degli incarnati che appaiono naturali e di conseguenza non artefatti e innaturali. Per quanto riguarda invece il contrasto, il punto del nero è profondo e stacca con decisione dai toni più alti e dalle luci ambientali (naturali e non).

La qualità audio

Passiamo ora all’esperienza di ascolto, che vi ricordiamo essere spesso maggiormente soggetta a differenze a seconda del sistema utilizzato per l’ascolto. A differenza del comparto video, l’audio non non fa gridare al miracolo ma non è comunque soddisfacente. Nel complesso il palcoscenico ricreato mostra un buon respiro, con una gamma media che traghetta in modo fluido e privo di bruschi cambiamenti le basse e le alte frequenze. Nota di merito per quanto concerne i dialoghi, che risultano sempre nitidi anche nelle scene più concitate, dove la presenza dei bassi potenti non offusca la qualità di ascolto generale. I canali surround sono sufficientemente presenti ma il ruolo dominante rimane a carico del fronte anteriore.

I contenuti aggiuntivi di The Lost Boys in 4K

Il cofanetto speciale di The Lost Boys in 4k Ultra + Blu-ray contiene al suo interno alcuni importanti gadget in grado di rendere effettivamente l’edizione più premium. Essi sono tutti ben raccolti all’interno del box, che risulta di dimensioni compatte e quindi facilmente archiviabile in libreria insieme agli altri titoli Home Video presenti nelle collezioni. Questa nuovissima edizione ha dunque al suo interno un libro fotografico contenente una serie di fotografie dal film complete di didascalie in pieno stile anni ’80, una serie di cartoline fotografiche realizzate in cartoncino robusto con i protagonisti del film e infine non uno, ma ben due poster che raffigurano le locandine orginali del film per il mercato americano e quello asiatico.

Ovviamente, oltre ai contenuti fisici esclusivi non mancano nemmeno quelli digitali presenti all’interno dei dischi. Tra questi troviamo ad esempio il commento del regista Joel Schumacher, una retrospettiva della durata di quasi mezz’ora dedicata alla produzione, ma anche il documentario dedicato alla storia. E poi ancora ci sono i contenuti dedicati a sviscerare il lavoro fatto dai professionisti in campo per il trucco, così come quelli dedicati alle scene tagliate, al video musicale Lost in the Shadows e al trailer teatrale. Insomma, l’edizione sotto questo punto di vista è davvero completa.

In conclusione

Riassumendo, questa nuova edizione di The Lost Boys in edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray ha dimostrato un ottimo comparto video e un più che sufficiente comparto audio. Il cofanetto contiene al suo interno numerosi contenuti aggiuntivi in grado di raccontare molti aspetti legati alla produzione del film nonché numeri gadget esclusivi dedicati a questa specifica edizione. Tra questi spiccano senza alcun dubbio le cartoline, che possono essere incorniciate e appese così da creare una piccola zona a tema nel vostro ambiente. Molto graditi anche i due poster con le locandine del film per il mercato americano e quello asiatico.