The Man in the High Castle: in autunno la quarta e ultima stagione!

La quarta stagione di The Man in the High Castle, la serie premiata agli Emmy Awards, farà il suo debutto in autunno.

Amazon Prime Video ha finalmente annunciato che la quarta stagione di The Man in the High Castle debutterà ufficialmente questo autunno in tutto il mondo. Le riprese della serie televisiva sono momentaneamente in corso a Vancouver.

Per chi non conoscesse questo prodotto, The Man in the High Castle è basato interamente sull’omonimo romanzo di storia alternativa a firma di Philip K. Dick del 1962. La Seconda Guerra Mondiale è stata vinta da Germania e Giappone, che hanno praticamente conquistato tutto il pianeta, tuttavia un gruppo di rivoluzionari cerca di insorgere e spodestare i dominatori per ridare speranza a milioni e milioni di persone.

“L’ultima stagione di The Man in the High Castle sarà caratterizzata da guerra e rivoluzioni. La Resistenza diventerà una vera e propria ribellione guidata dall’idea di un mondo migliore di Juliana Crain (Alexa Davalos)“, recita il comunicato ufficiale pubblicato da Amazon. “Anche un nuovo Black movement insorge per combattere le forze Naziste e Imperialiste. Nel momento in cui gli imperi sono in bilico, l’Ispettore Capo Takeshi Kido (Joel De La Fuente) si troverà combattuto tra rispettare il dovere nei confronti del suo paese e preservare i legami famigliari“.

“Siamo molto orgogliosi dei talentuosi produttori esecutivi, del cast, della crew e di tutte le persone che hanno lavorato per The Man in the High Castle negli anni. Con la produzione della nostra quarta e ultima stagione, non vediamo l’ora di svelare ai fan in tutto il mondo l’ultimo capitolo di questa storia. Questa opera ha aiutato Amazon Prime Video a posizionarsi in un genere particolare come questo e siamo grati a Isa e alla Electric Shepherd Productions per i futuri adattamenti delle opere di Philip K. Dick“, conclude Jennifer Salke, Head di Amazon Studios.

The Man in the High Castle è una serie televisiva che negli ultimi anni ha conquistato diversi premi e nomination, tra cui la vittoria di due Emmy Award e le recenti nomination agli ADG Awards, agli ASC Awards, ai CDG Awards, ai VES Awards e ai MPSE Golden Reel Awards. Insomma, un prodotto di caratura importante che sicuramente sarà in grado di ripagare l’attesa degli appassionati.