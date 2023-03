Dopo la sua trionfale apparizione in The Book of Boba Fett, il mandaloriano più amato dai fan di Star Wars torna in azione su Disney Plus con The Mandalorian 3, terzo arco narrativo che vede come protagonista Din Djarin, il cacciatore di taglie mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Molto attesa per via della maggior importanza data alla cultura mandaloriana, questa nuova stagione dovrà mostrare se l’avventura di Din Djarin e del piccolo Grogu può muoversi in direzioni diverse rispetto a quanto visto sinora, dando finalmente maggior spazio alla vicenda personale di Din. Non è un caso che il fandom stia chiedendosi se con L’Apostata stia iniziando una nuova fase della vita del Mando, interrogativo che ha trovato risposta nell’affermazione del regista e produttore esecutivo Rick Famuyiwa, che ha rivelato come The Mandalorian 3 sarà la conclusione della Fase Uno del MandoVerse, come possiamo definire affettuosamente questo periodo di Star Wars tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza.

Anche durante la nostra rapida intervista a Famuyiwa, che potete vedere qui, abbiamo avuto questa sensazione, ma le dichiarazioni rilasciate dal regista ai colleghi di Collider non lasciano dubbi in merito.

Produttore esecutivo di The Mandalorian e regista di tre episodi della terza stagione della serie, Famuyiwa non ha dubbi su come The Mandalorian 3 concluda un importante arco narrativo del MandoVerse di Star Wars

Credo sia interessante il fatto che quello che abbiamo fatto con il nostro racconto nelle prime due stagioni e con The Book of Boba Fett ci abbiamo condotto a questo punto. Penso che da un certo punto di vista ci sia un senso di dettagli che stanno trovando la loro definizione, un culmine di storie che sono state costruite per molto tempo, ma allo stesso tempo stiamo piantando semi,attraverso tutta la stagione, che segnano la strada per come la storia dovrebbe continuare.

The Mandalorian, sin dalla sua prima stagione, è andata a mostrare la galassia di Star Wars tra la fine della Trilogia Classica e la Trilogia Sequel, in quello che da parte di LucasFilm viene considerata come la Fase Uno del nuovo universo narrativo di Star Wars. The Mandalorian 3, sotto questo aspetto, diventa quindi un punto di chiusura per questa parentesi della cronologia del franchise, andando a gettare anche le basi dell’evoluzione della saga, non tanto diversamente da quanto visto con l’altro grande franchise disneyano, il Marvel Cinematic Universe.

Contrariamente alla dimensione cinematografica della Casa delle Idee, tuttavia, la continuity di Star Wars si muove all’interno di una già costruita cronologia, segnata da quanto raccontato nei film al cinema, vincolando in parte l’evoluzione della narrazione. Una dinamica più articolata che apparentemente non ha rappresentato un problema secondo Famuyiwa

Penso che se stiamo facendo bene sia perché stiamo gestendo bene entrambi gli aspetti, ma credo che ci sia qualcosa, almeno per me, che indichi che siamo arrivati a un determinato capitolo, e che stiamo terminando questo capitolo con quanto viene raccontato in The Mandalorian 3, concludendo una trama iniziata quanto abbiamo conosciuto questi due personaggi, nella prima stagione. E’ qualcosa di più, e spero di sentire i fan gridare di gioia quando vedranno cosa arriverà più avanti.

In questa visione, le future serie come Ahsoka rappresentano quindi un’importante evoluzione del franchise, che dovrà dare vita a una nuova fase del complesso racconto di Star Wars, riconducendo il tutto a quanto visto in Il Risveglio della Forza. Jon Favreau, creatore di The Mandalorian, ha precisato che le serie saranno comunque godibili come prodotti indipendenti, ma l’aderenza al vigilato Canon di Star Wars porta a credere che questa interconnessione tra i diversi prodotti possa configurarsi con la presenza di crossover e incontri tra personaggi, come visto in precedenza.

