Cara Dune è stato uno dei personaggi principali di The Mandalorian, serie TV ambientata nel vasto universo di Star Wars, ma il licenziamento di Gina Carano per via di alcuni commenti e post controversi ha cambiato le carte in tavola. Sulla gestione della ranger spaziale nell’imminente terza stagione di The Mandalorian sono intervenuti Rick Famuyiwa e Dave Filoni, produttori esecutivi dello show.

The Mandalorian 3 andrà avanti senza Cara Dune

Il personaggio di Cara Dune ha avuto un ruolo centrale nell’episodio finale di The Mandalorian 2, aiutando Din Djarin a salvare Grogu dalle grinfie di Moff Gideon. Dalle dichiarazioni di Famuyiwa e Filoni appare evidente come il personaggio continui a esistere all’interno dell’universo di Star Wars, ma non tornerà sullo schermo. Gina Carano era stata licenziata dalla Lucasfilm nel 2021 per aver pronunciato battute transfobiche, dubitato ripetutamente dell’efficacia delle mascherine contro il COVID-19 e condiviso cospirazioni di brogli elettorali dopo le elezioni presidenziali del 2020 negli Stati Uniti. La sua dipartita dallo show ha costretto anche Hasbro a interrompere la realizzazione di action figures dedicate al suo personaggio.

Cara rappresentava una parte importante di questo mondo e continuerà a esserlo. La sua assenza doveva per forze di cose essere gestita da un punto di vista creativo e Jon Favreau ha avuto tempo per pensarci. Ne abbiamo discusso a lungo perchè sapevamo che questa situazione avrebbe avuto un grosso impatto per lo show, ma il cuore di The Mandalorian rimane il rapporto tra Din Djarin e Grogu. Quindi sì, in un certo senso continuerà a essere all’interno del nostro universo, ma il focus sarà spostato su altro.

La terza stagione di The Mandalorian arriverà domani su Disney Plus. Questa la sinossi:

Il viaggio del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continua. Un tempo solitario cacciatore di taglie, Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica nel guidare la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incrocerà la strada di vecchi amici e nuovi avversari, mentre lui e Grogu continueranno il loro viaggio.

