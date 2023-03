L’atteso ritorno del Mando su Disney Plus si è finalmente concretizzato con L’Apostata, prima puntata di The Mandalorian 3 in cui il bounty hunter mandaloriano più amato dai fan di Star Wars intraprende una nuova avventura. Andando oltre quanto visto nelle precedenti stagioni e nella sua rapida ma centrale apparizione in The Book of Boba Fett, il Mando sembra ora destinato a riscoprire le proprie radici mandaloriane, affrontando una pericolosa missione che non mancherà di portarlo a scontrarsi con nuovi nemici. Già nella prima puntata della nuova stagione, infatti, abbiamo modo di sentire nominare uno dei futuri avversari di Din Djarin in The Mandalorian 3: Gorian Shand.

The Mandalorian 3 introduce Gorian Shand nel Canon di Star Wars, valorizzando nuovamente i clan pirati nel franchise

Durante la visita all’amico Grieff Karga (Carl Weathers), Din Djarin scopre che il fiorente avamposto di Navarro ha un problema con una gang di pirati, che non mancano di tentare di esercitare la loro pressione su Karga proprio mentre sta accompagnando l’amico mandaloriano per le strade di Navarro. Dallo scontro con il tirapiedi Vane, scopriamo che questa gang fa riferimenti al re dei pirati Gorian Shand. The Mandalorian 3 sembra quindi recuperare un tratto essenziale della continuity di Star Wars, ossia la presenza di gang criminali spaziali, che tradizionalmente sono presentate come clan di pirati guidati da una figura di spicco, un re dei pirati.

Nel Canon abbiamo avuto modo di vedere personaggi simile nelle serie animate The Clone Wars e Rebels, dove abbiamo conosciuto la simpatica canaglia Hondo Ohanaka, ma la presenza di questi personaggi era ancor più radicata nel Legends, dove personalità di spicco come il pirata Talon Karrde, che da criminale inizialmente ostile a Luke e compagni arrivava persino a rivelarsi un prezioso alleato in determinate circostanze.

Apparentemente, The Mandalorian 3 vuole rivalutare la presenza dei pirati all’interno della saga, sfruttando la caduta dell’Impero e il difficile consolidamento della Nuova Repubblica come momento di grandi opportunità per il mondo del crimine. Non una novità, considerato come in precedenza proprio nella serie con protagonista Mando e Grogu abbiamo visto ufficiali della Repubblica spostarsi per la Galassia cercando nuove reclute per creare una forza di polizia che affronti questa minaccia, come i Rangers (a cui era legato un progetto seriale ora cancellato) o gli Sceriffi locali, come era Cara Dune (Gina Carano) su Navarro prima del licenziamento dell’attrice per i noti motivi.

In questa dinamica, la presenza di Gorian Shand in The Mandalorian 3 rappresenta un punto di forza non solo per consolidare la pericolosità dei clan pirati, ma anche per costruire un villain di spessore per le vicende del Mando. Per ora sappiamo che la tensione tra Shand e Karga è legata a quello che il re dei pirati vede come un tradimento, ossia l’avere trasformato un saloon per cui era stata versata una tangente a Karga in una scuola, creando una tensione tra i due. Pur non avendo visto molto di Shand in L’Apostata, possiamo comunque dedurre che il problema non pare essere legato a una mancato afflusso di denaro, quanto a un potenziale smacco che mina la pericolosità di Shand, a cui il criminale reagisce mostrando quanto i suoi uomini siano disposti a imporre la sua volontà.

The Mandalorian (Pedro Pascal, third from left) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN, season three, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Questo rivela non solo che Shand dispone di scagnozzi di cui dispone a suo piacimento, ma anche che non intende lasciare che la sua autorità sia messa in discussione, arrivando anche ad architettare piani tatticamente validi pur di contrastare i suoi avversari, come ha potuto sperimentare Mando nel lasciare Navarro. Uno scontro nello spazio che può indicare come il Mandaloriano si sia appena fatto un potente nemico che in futuro potrebbe rivelarsi una fastidiosa spina nel fianco.

