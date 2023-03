Dopo le dichiarazioni di Rick Famuyiwa e Dave Filoni, la premiere di The Mandalorian 3 (arrivata oggi su Disney+) ha finalmente fatto chiarezza sul destino di Cara Dune all’interno dello show. Il personaggio è stato interpretato da Gina Carano nelle prime due stagioni, ma l’attrice è stata poi licenziata da Lucasfilm a seguito di commenti antisemiti e controversi.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Mandalorian

The Mandalorian 3, ecco che fine ha fatto Cara Dune

Durante la puntata Din Djarin (Pedro Pascal) fa ritorno su Navarro dove apprende da Greef Karga come Cara Dune sia stata reclutata dalle Forze Speciali della Nuova Repubblica, lasciando vacante il ruolo di Marshal. Il personaggio viene quindi menzionato brevemente e liquidato dopo poche battute, chiaro segnale di come continui a esistere nel vasto universo di Star Wars ma difficilmente verrà ripreso. Il licenziamento di Gina Carano, avvenuto nel 2021, ha costretto Hasbro a stoppare la realizzazione di action figure incentrate su Cara Dune e Lucasfilm a mettere in stand by lo spinoff Rangers of the New Repubblic.

Il viaggio di Din Djarin e Grogu continua da oggi su Disney+. Ecco la sinossi della terza stagione di The Mandalorian:

Il viaggio del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continua. Un tempo solitario cacciatore di taglie, Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica nel guidare la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incrocerà la strada di vecchi amici e nuovi avversari, mentre lui e Grogu continueranno il loro viaggio.

L’offerta di Disney+