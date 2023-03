La terza stagione di The Mandalorian sarà un momento estremamente particolare per Din Djarin, che dopo essersi concentrato per due stagioni sulla protezione del piccolo Grogu avrà ora modo di esplorare la propria cultura, quella mandaloriana. Una possibilità offertagli dal possesso della leggendaria Darksaber, spada laser che ha da sempre una grande importanza per la società mandaloriana, ma che nel corso della sua esistenza ha anche rappresentato un mistero, a punto che viene da domandarsi se vedremo quella che viene considerata un potenziale punto debole della Darksaber in The Mandalorian 3.

In The Mandalorian 3 potremmo scoprire il punto debole della Darksaber, la leggendaria spada laser mandaloriana

Pur essendo comparsa nella serie disponibile su Disney+ al termine della prima stagione, la Darskaber è divenuta fondamentale per le trame dell’epopea del Mando solo quando, nell’ultimo episodio della seconda stagione, questa arma venne conquistata da Din Djarin dopo uno scontro con Moff Gideon. Una vittoria importante, considerato come la Darksaber è il simbolo stesso del potere dei mandaloriani, e chi la brandisce è chiamato a governare su tutti i clan, un potere che non può essere volontariamente ceduto ma chi si può conquistare solamente tramite un duello.

All’interno del canon di Star Wars, la Darksaber è apparsa precedentemente in due serie animate, The Clone Wars e Rebels, occasioni in cui veniva svelata l’origine di questa atipica spada laser, creata dall’unico Jedi mandaloriano, Tarre Vizsla. Dopo che questi abbandonò l’Ordine per tornare su Mandalore, riuscì a unificare i clan, venendo riconosciuto come un leader indiscusso, portando i mandaloriani a identificare la sua Darksaber come il simbolo del suo potere, rendendola quindi l’arma che solo la guida dell’intero popolo mandaloriano è degna di brandire.

Inizialmente, in Clone Wars quest’arma viene posseduta da Pre Vizlsa, leader della Ronda della Morta. Alleatosi con Darth Maul e il suo Collettivo Ombra per conquistare Mandalore, Vizsla viene sconfitto proprio dal sith durante un duello, al termine del quale lo zabrak si impossessa della Darksaber e rivendica il ruolo di signore di Mandalore. Curiosamente, Maul non utilizza con costanza la leggendaria spada, ma sembra preferire la sua più familiare spada laser, utilizzando in poche occasioni la Darksaber, quasi sempre come arma per compiere assassini inerenti alla cultura mandaloriana, come nel caso della Duchessa Satine Kryze. Persino durante il suo duello con Palpatine, Maul utilizza la Darksaber come ultima risorsa. Nel fumetto Son of Dathomir, anche dopo esser fuggito dalla prigione di Palpatine, MAul utilizza nuovamente la sua spada laser evitando di brandire la Darksaber, evitando di brandirla persino contro Ashoka, nel duello visto nella settima stagione di The Clone Wars.

La Darksaber era quindi più un trofeo che una vera e propria arma, tanto che Maul la utilizza solamente in momenti di estremo bisogno o quando serve un atto simbolico per la cultura mandaloriana. A rendere il tutto ancora più misterioso è il fatto che Palpatine, una volta sconfitto Maul, non si impossessa della Darksaber, ma la lascia su Mandalore, rinunciando a quello che potrebbe essere uno strumento di potere di grande importanza. Questo dettaglio porta a chiedersi se la Darksaber abbia una debolezza, che colpisce soprattutto gli adepti al Lato Oscuro della Forza.

Come visto anche in The Mandalorian, per brandire la Darksaber è necessario che il possessore abbraccio il suo potere e sia devoto all’arma, un aspetto che contrasta con la dottrina Sith, che invece vuole che la volontà personale sia soverchiante su tutto. Questo spiegherebbe perché sia Maul che Palpatine abbiano mostrato di percepire qualcosa di strano in presenza dell’arma, una rivelazione che potrebbe indicare come la Darksaber non possa essere brandita da un sith, possibilità che potrebbe essere legata alla sua origine, considerato che è stato proprio un Jedi a forgiarla.

Sinora, la Darksaber è stata quindi considerata maggiormente come un simbolo di potere che non come letale arma. Il suo possesso, infatti, sembra essere visto solamente nell’ottica di poter rivendicare la guida di tutti i clan mandaloriani, piuttosto che come arma imbattibile. Una tradizione che, in The Mandalorian 3, potrebbe trovare una riconferma, considerato che Din Djarin sembra destinato ad avere un ruolo centrale nella ricostruzione della società mandaloriana, proprio in virtù del suo possesso della Darksaber.

L’offerta di Disney Plus