Dopo il grande successo da parte di critica pubblico delle prime due stagioni di The Mandalorian, che hanno portato a sviluppare e pubblicare altre serie spin-off come The Book of Boba Fett, abbiamo finalmente una data ufficiale per l’uscita di The Mandalorian 3! L’annuncio è arrivato durante il recente panel CCXP 2022, scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo.

La data di uscita di The Mandalorian 3

Annunciata precedentemente durante il Comic Con Experience 2022, la nuova terza stagione di The Mandalorian debutterà sulla piattaforma streaming Disney Plus il 1° marzo 2023. Nel cast ritroveremo all’opera l’ormai consolidato Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano protagonista e l’immancabile Grogu, meglio conosciuto come Baby Yoda. Un altro personaggio di Star Wars confermato per apparire nella terza stagione di The Mandalorian è Moff Gideon, interpretato Giancarlo Esposito (noto anche per il ruolo coperto nella serie TV Breaking Bad), impegnato a guidare quello che è rimasto dell’Impero Galattico caduto.

Di seguito il primo trailer di The Mandalorian Stagione 3 rilasciato nel settembre 2022 durante il D23 Expo 2022.

L’arco temporale della serie TV

La serie The Mandaloriano si colloca in uno spazio temporale compreso tra le vicende narrate nel lungometraggio de Il ritorno dello Jedi (episodio VI) e quelle narrate nel lungometraggio de Il risveglio della forza” (episodio VII). Protagonista di questa produzione è un cacciatore di taglie, il Mandaloriano impegnato in molteplici avventure che hanno come ambientazione i meandri della galassia, lontano dalla Nuova Repubblica. Ed è proprio durante una di queste di pericolose avventure che il protagonista farà la conoscenza di una speciale creatura che cambierà la sua vita per sempre, facendo breccia nel suo cuore (oltre che al nostro).

Attualmente entrambe le due stagioni uscite, la prima e la seconda create dal regista di Iron Man Jon Favreau, sono disponibili per la visione sulla piattaforma streaming su Disney Plus. Inoltre, nell’attesa della nuova stagione, vi informiamo che su Amazon è disponibile il gioco da tavolo Monopoly in edizione The Mandalorian.