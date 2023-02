The Mandalorian 4 sarà un capitolo centrale di una storia molto più ampia, parola del creatore e produttore esecutivo della serie Jon Favreau. L’uscita della terza stagione della serie, che vede come grande protagonista Pedro Pascal, è all’orizzonte, e una quarta stagione è già in fase di lavorazione. Tuttavia, questo non significa di certo che la fine della serie sia vicina! Anzi, stando alle dichiarazioni di Jon Favreau, la fine delle avventure del nostro Mandaloriano preferito non è per nulla vicina.

Le serie spin-off Ahsoka e Skeleton Crew sono in uscita quest’anno, per cui il 2023 sarà un anno impegnativo per il Mandoverso. Questa tendenza continuerà anche nei prossimi anni, poiché lo showrunner Jon Favreau ha già completato la scrittura della stagione 4 di The Mandalorian, e al momento è nel bel mezzo della pre-produzione. Fate i vostri acquisti a tema Mandalorian qui su Amazon.

The Mandalorian 4 sarà un capitolo centrale di una storia molto più ampia

In una recente intervista, Favreau ha parlato del processo creativo di The Mandalorian. Dopo aver confermato nuovamente che la stagione 4 della serie è già stata scritta, ha rivelato che la narrazione sta raggiungendo solo ora un punto intermedio e che, al momento, non ha ancora un finale in mente. Ecco qui di seguito le dichiarazioni di Jon Favreau:

No, non lo so. Penso che la bellezza di tutto questo sia il fatto che si tratti di un capitolo centrale di una storia molto più ampia. E anche se avremo una risoluzione nel tempo con questi personaggi, penso al modo in cui questi personaggi si inseriscano all’interno di una visione più ampia, ma non è che ci sia un finale che stiamo costruendo su quello che ho in mente.

Il produttore esecutivo è sempre molto stimolato, dal punto di vista creativo, dalle possibilità dell’era di The Mandalorian, trovando entusiasmante la possibilità di continuare le storie dei personaggi per un periodo di tempo significativo:

Al contrario, mi piace che queste storie continuino per un lungo periodo di tempo. E quindi questi personaggi potrebbero potenzialmente stare con noi per un po’, e mi piace davvero raccontare storie con la loro voce, e amo il modo in cui si svolgono le avventure, e io non vedo l’ora di fare molto di più.

L’offerta di Disney Plus