The Mandalorian: Alan Horn vorrebbe realizzarne un film

Dopo il grande successo del debutto di The Mandalorian, il direttore creativo e co-presidente della Walt Disney Studios Alan Horn pensa ad un film.

In questi giorni, esattamente il 12 novembre, sulla piattaforma Disney+ ha debuttato la prima serie TV live-action di Star Wars: The Mandalorian. Indubbiamente dai primi riscontri di critica e pubblico pare che il prodotto stia riscuotendo un grande successo, merito anche dell’ottima realizzazione tecnica e scenografica, elemento questo che ha portato ad intervenire sul tema lo stesso direttore creativo e co-presidente della Walt Disney Studios Alan Horn.

Horn, durante un’intervista con Variety, ha spiegato che se il successo dovesse mantenersi su questi ritmi, forse The Mandalorian potrebbe diventare un film approdando al cinema. Queste le sue parole:

“The Mandalorian sta già dimostrando di essere una grande cosa, quindi se la serie si rivelerà così avvincente da richiedere una versione cinematografica, un film di due ore o altro, ok”

Una seconda stagione è stata già confermata e annunciata, pertanto se il progetto cinematografico di The Mandalorian dovesse essere approvato, non vedremo il suo completamento in breve tempo. La prima stagione della serie TV, infatti, è appena uscita e la seconda stagione potrebbe arrivare sulla piattaforma digitale tra non meno di un anno.

Il successo del progetto è molto probabile che sia assicurato dato ché l’universo di Star Wars vanta milioni di fan in tutto il mondo e Disney si è esposta molto nella produzione di The Mandalorian a livello economico con un investimento di circa 100 milioni di dollari. La serie è composta da 8 episodi per quanto riguarda la prima stagione e vede la partecipazione di Jon Favreau come regista e produttore e Pedro Pascal, Carl Weathers, Werner Herzog, Omid Abtahi, Nick Nolte, Taika Waititi, Gina Carano e Giancarlo Esposito tra gli attori.