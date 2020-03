The Mandalorian and The Child, il nuovo set Deluxe di Hot Toys

Manca sempre meno all’esordio ufficiale di “The Mandalorian” su Disney Plus in Europa e Hot Toys annuncia una nuova versione del Mandaloriano con l’armatura in Beskar e il piccolo chiamato dai fans Baby Yoda. Questa edizione Deluxe rispetto alla versione standard contiene anche la capsula di trasporto per il bambino e svariate “chicche” che vi andremo a mostrare.

The Mandalorian è la prima serie live action della piattaforma Disney Plus. E’ ambientata nell’universo di Star Wars ed è stata creata da John Favreau e prodotta da Lucasfilm. La storia racconta di un cacciatore di taglie, un pistolero, ai confini dei territori della repubblica. Questo misterioso personaggio, chiamato “il Mandaloriano” dopo aver accettato un incarico farà la conoscenza del bambino (quello che tutti i fan chiamano Baby Yoda) che si scoprirà avere particolari doti nascoste.

L’action figure prodotta da Hot Toys sarà in scala 1/6 e alta quasi 30 cm con oltre 30 punti di snodo verrà realizzata con un corpo base rivestito di vari materiali come tessuto e plastica per ricreare fedelmente quanto visto su schermo. Solitamente la cura che Hot Toys ripone in questo genere di prodotti è elevatissima e già da queste foto ufficiali possiamo notare come anche il bambino sia stato curato minuziosamente in ogni particolare. Tra gli accessori standard potremo trovare: mani intercambiabili, jetpack, il fucile ed effetti per creare il lanciafiamme da braccio.

L’edizione Deluxe conterrà anche la culla del bambino, il contenitore per il metallo beskar con il quale viene pagato il mercenario e un ologramma del progetto della nuova armatura. Questa edizione avrà un piedistallo differente rispetto alla edizione regolare, sarà più simile ad uno scenario del deserto con un supporto trasparente per la culla del bambino.

The Mandalorian and The Child (Deluxe) è in preordine su Sideshow.com al prezzo di 293 euro (242 euro per la versione standard) con uscita stimata per il mese di Luglio 2021.