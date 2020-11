The Mandalorian and The Child, l’action figure da mezzo metro!

In concomitanza con la seconda stagione di Star Wars – The Mandalorian, da poco iniziata su Disney Plus, arriva la nuovissima action figure di Hot Toys “The Mandalorian and The Child” dedicata al protagonista e Baby Yoda.

Ah, ci teniamo a precisare che non abbiamo affatto scritto una fesseria…questa figure farà parte della linea Quarter Scale, il che significa che una volta estratta dalla confezione e posizionata nella vostra bella vetrina, raggiungerà l’altezza di quasi 50 cm….Eggià…

Armaiola: Mostrami colui la cui incolumità ha causato tanta distruzione. E’ tuo dovere riportarlo ai suoi simili. – Mando: Dove? – Armaiola: Dovrai scoprirlo tu. I canti di epoche antiche narrano di battaglie tra Mandalore il Grande e un Ordine di Stregoni chiamati Jedi. – Mando: Ti aspetti che cerchi in tutta la galassia il pianeta di questa creatura e che la consegni ad una stirpe di Stregoni nemici? – Armaiola: Questa è la via.

La figure sarà composta da vari materiali (ma non metallo…mi dicono dalla regia) e avrà un corpo di ultima generazione dotato di ben 30 punti di snodo. Essendo la figure più completa della casa produttrice sarà anche il non plus ultra dal punto di vista della dotazione di accessori.

Quali accessori? dai più comuni come ad esempio mani di ricambio agli armamenti più disparati per il nostro eroe fino a concludersi con elementi come il casco che includeranno anche funzioni a led, il tutto incorniciato da abiti in tessuto e armatura in Beskar dipinta in modo tale che sembri vero metallo.

Cosa volete di più? Ma certo, il Bambino…si perché questa edizione speciale includerà anche il pod, la culla con la quale si sposta il piccolo e Baby Yoda stesso, che si potrà fissare alla base della figure principale attraverso un apposito braccetto mobile.

Parti di ricambio (seppur minori) anche per il Bambino e una base-diorama davvero da urlo. La stessa base è un continuo easter egg sulla serie più famosa di Disney Plus e osservandola potrete sicuramente scorgere una porzione dell’androide IG-11 (prima cacciatore e poi protettore del piccolo), il casco dell’Armaiola e sulla parte frontale l’effige del Mythosauro che rappresenta i guerrieri di Mandalore.

Bisognerà attendere ancora parecchi mesi prima di poterla avere tra le mani perchè la data di uscita è stimata, salvo rinvii, per il mese di Dicembre 2021 con un prezzo in preordine di circa 575,00 €. Se siete interessati la trovate a questo indirizzo.