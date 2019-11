The Mandalorian: Baby Yoda ruba il cuore di Werner Herzog

Un simpatico episodio è avvenuto sul set di The Mandalorian. Infatti sembrerebbe che Werner Herzog si sia letteralmente innamorato di Baby Yoda, il piccolo alieno dagli occhi grandi. Però l’attore e regista pare non sia stato l’unico a restare affascinato del piccolo personaggio, infatti negli ultimi giorni pare che i fan più accaniti siano “impazziti”, tanto da invadere il web di meme e commenti dedicati appunto al tenero Yoda. Insomma, Baby Yoda è diventato una vera e propria star.

Dunque, sembrerebbe che il grande regista, Werner Herzog, interprete del ruolo de Il Cliente, nonché una figura antagonista che ha in serbo piani nefasti per Baby Yoda in The Mandalorian, nella vita reale pare abbia un debole per il tenero Baby Yoda, tanto da esserne quasi ossessionato. Pare che il regista sia così protettivo nei confronti della creatura dello show da aver reagito in modo “esplosivo” sul set di The Mandalorian quando è stato preso in considerazione il fatto di sostituire il pupazzo Baby Yoda con una versione CGI del personaggio.

Infatti, pare sia stato riportato da Vanity Fair che, in un recente episodio, il produttore, sceneggiatore e regista Dave Filon abbia rivelato che la reazione di Herzog, nell’apprendere che sul set poteva esserci una versione CGI di Baby Yoda, sia stata tutt’altro che piacevole. Infatti dopo alcune riprese con il piccolo alieno, l’equipaggio si è preparato alla probabilità di lavorare senza il burattino.

Questo “nel caso in cui durante la post-produzione avrebbero deciso che il burattino non era abbastanza convincente e fosse necessario sostituire una versione digitale”. Il regista e attore avrebbe anche ammesso di essersi commosso nel vedere, sul set, Baby Yoda: “L’ho visto sul set. Ed è straziante! È incredibilmente bello. Sembrava assolutamente convincente. Mi ha fatto piangere quando l’hai visto. “