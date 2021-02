The Mandalorian, Boba Fett Deluxe Set da Hot Toys

Direttamente dal mondo immaginario di Star Wars The Mandalorian è stato annunciato un nuovo set di action figure prodotte da Hot Toys. La parola corretta da utilizzare sarebbe action doll, ovvero quelle figure in scala 1/6 realizzate con corpo snodabile ma rivestito da abiti in tessuto e materiali ricercati per raffigurare al meglio il personaggio a cui si ispirano che in questo caso è stato il grande ritorno di Boba Fett nel franchise di Star Wars, un personaggio molto amato dai fan.

Nella seconda stagione di Star Wars The Mandalorian, dopo numerose indiscrezioni, vediamo fare ritorno del cacciatore di taglie Boba Fett. Dopo essere sopravvissuto al Sarlak in Star Wars – Il Ritorno dello Jedi, si è rifugiato sul pianeta Tattoine in attesa di ottenere la sua armatura ereditata dal padre Jango Fett. Quello che inizialmente sembra essere uno scontro tra il protagonista Din Djarin e Boba Fett si trasforma in una solida e mutua alleanza per cercare di recuperare il piccolo Grogu, finito nelle grinfie del malvagio Moff Gideon. Nell’episodio in cui vediamo il ritorno di Boba Fett assistiamo a due momenti epici di cui il primo consiste in un combattimento corpo a corpo con vari assaltatori e il secondo quando, armato nuovamente della sua corazza mandaloriana distrugge uno dopo l’altro i rinforzi del primo plotone.

Il set in questione prevede ben due action figure complete di Boba Fett, la prima a volto scoperto con le sembianze di Temuera Morrison, lo stesso attore che ha interpretato Jango Fett nella trilogia prequel, e una seconda in armatura completa di tutto l’arsenale. Mani intercambiabili, armi, effetti che simulano il lanciafiamme e il missile che viene lanciato dal backpack, un prodotto davvero completo per i collezionisti che non vogliono farsi mancare nulla. La versione esclusiva introduce ben due piedistalli per l’esposizione, un casco da stormtrooper fracassato dalle “mazzate” del nostro Boba Fett e un ologramma dell’armatura mandaloriana con i codici di proprietà.

Il set è disponibile per il preordine ad un costo promozionale di 579,99 € ma se vi interessa solo la figure di Boba Fett singola è disponibile ad un costo di circa 359,90 € con uscita stimata per il mese di Luglio 2022.