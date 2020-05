The Mandalorian: due nuovi registi confermati per la seconda stagione

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, i lavori per la seconda stagione di The Mandalorian procedono spediti, potendo fare la post-produzione direttamente da casa. Nel frattempo, sono stati confermati ben due registi al timone di due episodi della serie di Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars.

Saranno Robert Rodriguez e Peyton Reed due dei registi confermati alla regia di due episodi della seconda stagione di The Mandalorian.

Del primo, si vociferava del suo coinvolgimento già a Febbraio, con alcune voci insistenti che parlavano di un episodio diretto da lui, confermandole egli stesso con una foto su twitter a cui ha fatto seguito quella di Reed, comunicando ai fan il suo coinvolgimento.

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW — Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020

Entrambi i registi hanno alle spalle una lunga e florida carriera cinematografica: Rodriguez è famoso per film come Machete, Alita: Battle Angel, Grindhouse: Planet Terror, El Mariachi, e Spy Kids, mentre Reed ha diretto film come i due Ant-Man e Yes Man.

La seconda stagione di The Mandalorian ha ufficialmente concluso le riprese principali all’inizio di marzo ed è passata interamente alla post-produzione prima che la pandemia di coronavirus chiudesse i set cinematografici di tutto il mondo. Fortunatamente per la serie e i suoi fan, rimane sulla buona strada per essere rilasciata entro la fine dell’anno mentre i lavori sugli effetti visivi e il montaggio sono condotti da casa dalla troupe.

Ambientata tra le vicende raccontate ne Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della forza, The Mandalorian racconta i fatti avvenuti dopo la caduta dell’Impero e prima dell’arrivo del Primo Ordine e seguono un pistolero solitario ai confini della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. Il Cast di The Mandalorian di Disney+ è composto da Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Ming-Na Wen, Carl Weathers, Emily Swallow, Omid Abtahi, Werner Herzog, Taika Waititi, Bill Burr e Mark Boone Jr. star.