The Mandalorian: i gadget per il cacciatore di taglie che è in voi

È The Mandalorian Mania. La serie tv ambientata nell’universo di Star Wars ha fatto breccia nel cuore degli appassionati, nonostante Disney+ non sia ancora disponibile sul territorio nazionale. Tra gli elementi che hanno conquistato istantaneamente il pubblico possiamo annoverare l’atmosfera western, una trama intrigante e il Mandaloriano (o Mando). Il protagonista della serie è senza dubbio un personaggio dotato di un carisma particolare.

Per la gioia di tutti gli appassionati, o di chi è alla ricerca di un regalo speciale ispirato alla serie, abbiamo selezionato alcuni gadget a tema.

Funko Pop!

Non potevano mancare dei Funko Pop! da questa lista. Le vinyl figure dalla testa grossa rappresentano uno dei gadget per antonomasia per via del loro aspetto Giocoso e divertente. Funko ha realizzato 4 Pop! dedicati alla serie tv Disney+: The Mandalorian (link Amazon), Cara Dune (link Amazon), Kuiil (link Amazon) e il droide IG-11 (link Amazon).

Lego Star Wars

Il set 75254 – Raider AT-ST (link Amazon | link Lego) sarà composto da 540 pezzi che con cui potrete assemblare il succitato camminatore. Il set conterrà 4 minifigure – the Mandalorian, Cara Dune e 2 Predatori Klatooinian.

Un casco che è leggenda

L’elemento più iconico di Mando è senza dubbio il suo casco cromato. Se anche voi volete vestire i suoi panni e apparire cool e spietati, allora questa replica del tipico casco (link Amazon) indossato da tutti i figli di Mandalore è l’oggetto che fa al caso vostro.

Adesivo per auto

Un adesivo in PVC (link Amazon) ideale per marchiare la propria astronave auto. Il design dello sticker riprende il Kyr’bes mandaloriano e misura 13 per 9 centimetri. In alternativa questo tipo di adesivo può essere applicato ad altri tipi di superfici lisce come specchi, computer portatili, ecc…

Tazza

Per concludere ecco un altro grande classico dei gadget a tema: la mug.

Che abbiate una collezione sterminata di tazze in ceramica o siate alla ricerca di un regalo utile ispirato alla vostra serie preferita, ecco per voi due modelli che omaggiano The Mandaloria. Tra i vari soggetti che potete trovare in commercio ne abbiamo scelti due, il primo (in bianco e nero) reca il Kyr’bes, il simbolo più celebre di Mandalore (link Amazon), mentre la seconda (in grigio e blu) una stilizzazione del casco (link Amazon).