The Mandalorian, in arrivo l’action figure in versione Samurai

Dopo un periodo di pausa durato diversi mesi l’azienda Tamashii Nations riprende la linea Meisho Movie Realization annunciando Ronin Mandalorian, la rivisitazione del protagonista della serie Disney Plus in chiave Samurai. Eh si ragazzi, avete capito bene, tutta la linea Meisho Movie Realization prende e reinterpreta i personaggi più iconici della saga di Star Wars e li catapulta nel Giappone feudale armati di katane, archi con frecce e rivestiti delle più fantasiose armature.

The Mandalorian è una serie televisiva trasmessa in streaming sulla piattaforma digitale Disney Plus. La serie, ambientata nello stesso universo cinematografico di Star Wars, narra le avventure di un mercenario chiamato “il Mandaloriano” nel tentativo di proteggere una piccola creatura che somiglia in maniera piuttosto evidente al maestro Jedi noto come Yoda. Il Bambino, probabilmente frutto di esperimenti genetici da parte dell’Impero è conteso dai vari signori della guerra che imperversano ancora nell’orlo esterno. Divenuto ormai un vero personaggio cult, dopo pochi episodi, il piccolo viene identificato dai fans come Baby Yoda del quale pare non condividerne solamente l’aspetto ma anche alcuni poteri. Forte di saper fare la cosa giusta, proteggendo un trovatello come fu lui, il Mandaloriano intraprende la missione di consegnarlo nelle mani più sicure affinchè possa crescere senza la minaccia di quello che resta dell’Impero.

L’action figure di Ronin Mandalorian, alta circa 18 cm, sarà dotata di articolazioni e snodi per consentirgli di assumere le più svariate pose. Grande dotazione di armi e accesori come Katane, Fucile e Blaster con una minuziosa ed attenta reinterpretazione della sua armatura che assume l’aspetto di quella di un Samurai pur mantenendo i colori originali.

Ronin Mandalorian sarà mostrato in anteprima al pubblico in occasione dell’evento digitale del New York Comic Con ed è al momento in preordine ad un costo suggerito di circa 100 $ con uscita stimata per il mese di Marzo 2021 (e nei mesi successivi in Italia).