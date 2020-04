The Mandalorian: in arrivo su Disney+ il dietro le quinte

The Mandalorian, la serie ambientata nell’universo di Star Wars, ha riscosso un notevole successo e sembra che la Disney abbia in serbo qualcosa di speciale per i fan, in arrivo su Disney+.

Il 4 Maggio è lo Star Wars Day, diventatolo grazie al gioco di parole della data in inglese “May the Forth”, che richiama molto il famoso “May The Force Be With You“. Per celebrare questa ricorrenza, la nuova piattaforma di streaming Disney+ presenterà in anteprima una docu-serie in otto parti sulla realizzazione della popolare serie The Mandalorian che ha dato la luce a Baby Yoda ed è stata una forza trainante del primo successo della piattaforma.

Intitolata “Disney Gallery: The Mandalorian“, la docuserie vedrà il creatore Jon Favreau, il cast e la troupe condividere uno sguardo approfondito alla realizzazione della serie. Ogni episodio esplorerà una diversa sfaccettatura della prima serie live-action dell’universo di Star Wars, attraverso interviste, nuovi filmati e discussioni in una sorta di “tavola rotonda” condotta dallo stesso Favreau. Alcuni degli argomenti trattati includeranno il modo in cui il cast ha dato vita ai personaggi, l’uso della tecnologia all’interno della serie e l’abilità artistica dietro i modelli, gli effetti e le creature dello show.

“‘Disney Gallery: The Mandalorian’ è un’opportunità per i fan della serie di dare un’occhiata dall’interno e vederla con una prospettiva diversa, e forse una maggiore comprensione, di come ‘The Mandalorian’ si è creato, nonchè alcuni dei collaboratori di incredibile talento che ci hanno accompagnato per tutta la prima stagione“, ha detto Favreau in un intervista con Variety. “Abbiamo avuto un’ottima esperienza nel realizzare lo show e non vediamo l’ora di condividerlo con tutti voi.”

Diverse fonti attendibili hanno detto a Variety che le riprese della seconda stagione di “The Mandalorian” sono state terminate poco prima dell’emergenza sanitaria, il che significa che la serie è attualmente in post-produzione e non dovrebbe subire ritardi nella sua pubblicazione.