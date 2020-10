The Mandalorian, in arrivo un nuovo animatronic di Baby Yoda

Se non siete ancora “sazi” del piccolo Bambino (chiamato Baby Yoda dai fan di tutto il mondo) tratto dalla serie televisiva The Mandalorian sappiate che è in arrivo un nuovo e strepitoso giocattolo animatronico prodotto dall’azienda Mattel.

Il bambino (The Child nella versione originale) è una creatura immaginaria dell’universo narrativo di Star Wars e più precisamente della serie televisiva The Mandalorian. Non conosciamo ancora le origini di questo tenerissimo Baby Yoda, di cui in tanti compreso il sottoscritto, si sono innamorati, ma sappiamo che è ormai divenuta missione del protagonista proteggerlo e affidarlo nelle mani di qualcuno in grado di crescerlo ed insegnargli a controllare le sue capacità (non vi dico altro se non avete visto la serie…tranquilli).

Ma cosa può fare questo “giocattolo” smart di preciso? Beh, prima di tutto ha sembianze e dettagli davvero incredibili, dai vestiti in stoffa al ciondolo e corpo realizzato in plastica e gomma. La cosa che lo distingue da altri suoi prodotti simili (che stanno spuntando come funghi) è la possibilità di farvi seguire per casa attraverso un apposito bracciale – telecomando in grado di fargli eseguire anche determinate azioni programmate. Sempre grazie al telecomando potrete farlo muovere con un piccolo joystick oppure attivare la funzione follow me per seguirvi e farvi trovare. Il Bambino può inoltre muovere leggermente la testa e le orecchie e sollevare le braccia simulando così alcune delle sue “capacità”.

Annunciato in occasione dei “MandoMondays“, il Bambino ha riscosso subito un enorme successo tra gli amanti del personaggio andando direttamente a competere con un prodotto di una azienda concorrente già disponibile sul mercato, ovvero l’animatronico di Hasbro. Mattel comunica che questo Baby Yoda è disponibile direttamente dal sito Disney ad un prezzo di 69,00 $ ed uscita stimata per il 9 Novembre 2020. Ottima occasione per aggiungere un nuovo oggetto nella lista dei desideri di Natale no? This is The Way!