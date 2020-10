The Mandalorian: le riprese della terza stagione partiranno entro fine 2020

Nulla sembra arrestare The Mandalorian. Una manciata di giorni separa la serie Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars con il debutto della sua attesissima seconda stagione, ma la produzione dello show è pronta ad andare avanti con la produzione di una terza stagione.

Il rinnovo per una ulteriore stagione di The Mandalorian potrebbe essere una notizia tutto sommato scontata, considerando il gradimento e la soddisfazione della serie, tuttavia ciò che sembra inatteso e incredibile è che la produzione della terza stagione sia già stata avviata e che le riprese di quest’ultima dovrebbero partire entro la fine del 2020.

A confermare questa notizia è Jon Favreau, il regista e creatore della serie, che in un’intervista rilasciata a Variety ha reso noto, tra le altre cose, le tempistiche della nuova stagione della sua creatura più recente (l’intervista può essere letta, in inglese, a questo link).

Le dichiarazioni di Favreau in merito alle tempistiche risultano così ottimistiche, visto i tempi che l’industria dell’entertainment (e non solo) sta attraversando, tuttavia il regista ha dichiarato di continuare a lavorare attendendosi che sia possibile continuare a farlo. Quest’attitudine positiva è dovuta in parte ai metodi di produzione di questa serie, che nonostante la pandemia è stata in grado di portare a termine una seconda stagione. Alla base di questo processo produttivo vi sarebbe l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia in grado di abbattere le tempistiche di lavorazione, ma anche alla fortunata circostanza per la quale buona parte del cast indossa effettivamente una maschera. Un altro dei punti di forza riportato da Favreau riguarderebbe gli effetti visivi digitali, infatti le tecnologie digitali hanno permesso alla produzione un’estrema flessibilità e capacità di aderire ai diversi protocolli di sicurezza.

Favreau e la produzione di The Mandalorian non sono però nuovi a questo genere di tempistiche, basti pensare che la produzione della seconda stagione è stata avviata un anno fa, prima della distribuzione dello show sulla piattaforma di streaming Disney. Con il senno di poi queste tempistiche hanno evitato alla produzione di The Mandalorian l’impatto devastante della prima ondata di covid, consentendo a Favreau e a tutte le persone coinvolte nella lavorazione della seconda stagione di portare a termine la stagione 2 senza grossi problemi.