L’armatura di Bo-Katan Kryze ha molte abrasioni e una lunga storia, poiché viene tramandata di generazione in generazione. L’elemento più iconico è senza dubbio il suo elmo, e se stavate aspettando il momento giusto per acquistarlo, non potete lasciarvi sfuggire lo sconto del 34% su Amazon, grazie al quale potrete acquistarlo a soli 94,99€ invece di 144,99€.

Questa replica a dimensioni naturali dell’elmo di Bo-Katan presenta finiture e dettagli strabilianti. Perfetto da esporre in casa e da indossare per i vostri cosplay. La grande cura nel design di questo prezioso pezzo da collezione non tralascia proprio nulla: il telemetro si illumina grazie alla semplice pressione di un tasto, per un effetto ancor più realistico.

La posizione stessa del telemetro è regolabile, per permettervi di esporre l’elmo di Bo-Katan potendo scegliere fra diverse pose, ma è anche un’aggiunta preziosa per chi desidera indossarlo per i propri cosplay. I 2 LED rossi frontali e quello bianco al suo interno sono alimentati da 1 pila alcalina AAA da 1,5 V.

I fan più esigenti di The Mandalorian alla ricerca di una replica fedele dell’elmo di Bo-Katan resteranno affascinati da questo pezzo da collezione: abrasioni, bruciature e graffi sono riprodotti in modo incredibilmente curato. Possiamo ritrovare la stessa cura anche all’interno del casco, che unisce la fedeltà della riproduzione alla comodità dell’imbottitura interna e degli attacchi regolabili.

Non lasciatevi sfuggire il meraviglioso elmo di Bo-Katan. Lo trovate oggi su Amazon in offerta a soli 94,99€ anziché 144,99€, con un risparmio effettivo del 34%, corrispondente a ben 50€. Un’occasione imperdibile per fare vostro questo spettacolare oggetto da collezione e da cosplay. Vi consigliamo però di fare in fretta, perché l’offerta potrebbe terminare presto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!