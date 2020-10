The Mandalorian: Disney+ pubblica il riepilogo della prima stagione

In attesa della premiere venerdì 30 ottobre della seconda stagione di The Mandalorian, oggi Disney+ ha offerto ai fan uno special look alla prima stagione con un nuovo video riassuntivo.

Nella seconda stagione, il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico. The Mandalorian è interpretata da Pedro Pascal, insieme alle guest star Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito.

I registi della nuova stagione sono Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist e Carrie Beck nel ruolo di co-produttrici esecutive.

Ecco a voi il video recap della prima stagione di The Mandalorian:

Recentemente sono comunque stati diffusi nuovi trailer inerenti alla seconda stagione di The Mandalorian in arrivo il prossimo 30 ottobre. Alcuni dettagli mostrati in questi filmati lascerebbero intendere che vi saranno molti rischi e pericoli dinnanzi al percorso dei protagonisti della serie. Mandalorian e il Bambino saranno presi tra i due fuochi dell’Alleanza Ribelle e dell’Impero, oltre al doversi destreggiare con l’ormai iconico gruppo di personaggi poco raccomandabili e numerose situazioni rischiose. Ad affiancare nuovamente il Mandaloriano troveremo Cara Dune (Gina Carano) e Greef Karga (Carl Weathers), che durante la seconda stagione ricopriranno un ruolo più importante.

Nei trailer, però, non abbiamo potuto osservare la presenza dei diversi personaggi come Ahsoka Tano (Rosario Dawson) e Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), due personaggi finora esistenti soltanto nell’universo animato del franchise, e il ritorno di Boba Fett interpretato da Temuera Morrison.