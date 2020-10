The Mandalorian: sono iniziati a Mando Mondays

Sono iniziati i Mando Mondays, l’iniziativa globale creata in occasione del lancio delle novita’ dedicate a The Mandalorian e sono state proprio le str dello show a dare il via al programma.

Il primo Mando Monday è arrivato e sara’ solo l’inizio. Durante questo primo appuntamento, le star di The Mandalorian, inclusi Pedro Pascal, Carl Weathers e Giancarlo Esposito, hanno svelato le novita’ per quanto riguarda i prodotti e contenuti digitali ispirati alla serie vincitrice dell’Emmy Award.

I Mando Mondays si svolgeranno ogni lunedì, fino al 21 dicembre, e sveleranno le novità dedicate alla serie Disney+, oltre che permettere ai fan di dare un primo sguardo alle nuove collezioni che portano in vita, in modo creativo e innovativo, i personaggi e le scene della serie. Alcuni dei prodotti presentati saranno preordinabili a partire dalle 21 del giorno stesso, mentre altri saranno già disponibili presso alcuni dei principali rivenditori globali, tra cui lo shopDisney e la sezione di Amazon dedicata a Star Wars.

Gli articoli disponibili in pre-order includono la collezione Star Wars Retro Collection di Hasbro, The Child Real Moves plush di Mattel, il personaggio Mythrol di Funko. Sono gia’ disponibili la nuova collezione di skateboard, abbigliamento e accessori del brand Element ispirati a The Mandalorian. Inoltre, a partire da questa settimana, saranno accessibili anche nuovi contenuti a tema per i videogiochi Star Wars, incluso Star Wars: Squadrons di Motive.

Riguardo i Mando Mondays, cosi’ si e’ espresso Paul Southern, Senior Vice President, Licensing and Franchise di Lucasfilm:

“L’evento digitale globale di oggi celebra il primo dei tanti Mando Mondays in arrivo. Nel corso delle prossime otto settimane sveleremo il più vasto e atteso assortimento di prodotti e contenuti digitali ispirati agli amatissimi personaggi e momenti di The Mandalorian”.

Potete consultare la lista completa dei prodotti annunciati semplicemente andando sulla pagina facebook di Star Wars.