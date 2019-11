The Mandalorian su Disney+: la prima clip della serie

Per festeggiare il debutto della piattaforma streaming negli USA, la Disney ha deciso di trasmettere su ESPN la prima clip dedicata alla serie di Star Wars.

Finalmente, a partire dalla giornata di oggi, la nuova piattaforma streaming Disney+ sarà disponibile negli Stati Uniti. Dunque, con il debutto del servizio di video on demand della Disney debutta anche il primo episodio della tanto attesa serie di The Mandalorian. Ebbene, proprio nelle ore scorse, per festeggiare il “grande evento”, la Disney ha deciso di trasmettere su ESPN la prima clip dedicata alla serie di Star Wars.

Come potete vedere dal video che troverete di seguito, protagonista della clip, non poteva non essere il Mandaloriano il quale, entrando in un locale se la deve vedere con un personaggio dall’aspetto poco rassicurante. Inevitabilmente, a causa di alcuni “battibecchi” tra i due le cose non si mettono bene e tutto finisce in una sorta di scontro. Ovviamente, per il losco personaggio e per tutta la sua banda le cose vanno a finire male e ne escono sconfitti.

Nel frattempo, è stata anche resa nota la durata del primo episodio di The Mandalorian, a quanto pare durerà 39 minuti. Ricordiamo che l’attesissima serie sarà composta da 8 episodi ed è stata scritta da Jon Favreau, il quale ha anche vestito i panni di produttore insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Mentre del cast faranno parte Nick Nolte, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Ming-Na Wen, Omid Abtahi e Werner Herzog. Invece Taika Waititi darà voce al robot IG-11.

Dunque, per assistere al debutto in Italia, della nuova piattaforma streaming marchiata Disney, bisognerà attendere ancora un po di tempo. Infatti il suo arrivo è previsto per il 31 marzo 2020. Nel frattempo, cosa ne pensate della clip che ci presenta il protagonista della serie TV di Star Wars? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.