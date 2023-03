In occasione del debutto sulla piattaforma streaming Disney Plus della terza stagione di The Mandalorian, disponibile a partire dal 1° Marzo 2023, abbiamo selezionato per voi quattro imperdibili volumi dedicati al franchise.

I volumi dedicati a The Mandalorian

Star Wars: The Mandalorian 1 | Stagione Uno – Parte Uno

La prima proposta che abbiamo pensato per voi è l’adattamento a fumetti della prima stagione della serie televisiva The Mandalorian, dove il protagonista inizia la sua avventura con l’obbiettivo di recuperare una taglia e finisce per scoprire che l’oggetto della sua missione è un bambino di una razza misteriosa, diventando a sua volta preda dai cacciatori di taglie concorrenti e dai rimanenti seguaci dell’Impero Galattico. Tuttavia, fuggire non sarà la soluzione. Star Wars: The Mandalorian 1 | Stagione Uno – Parte Uno è composto da ben 136 pagine e il suo prezzo di copertina è di 19,00 euro.

Star Wars Romanzi: The Mandalorian

La seconda proposta dedicata a The Mandalorian, la serie TV blockbuster in tutto il mondo, è la trasposizione letteraria in prosa della prima stagione. Il libro è adatta a tutte le età e viene proposto da Panini Comics al prezzo di copertina di 22,00 euro. Il volume, brossurato, è composto da 192 pagine nel formato 14,4 x 21,6 cm e ha un prezzo di copertina di 22,00 euro.

The Mandalorian: Lo Speciale della Stagione Uno

La terza proposta di questa selezione vede come protagonista un volume che, attraverso foto, aneddoti e disegni originali, è in grado di portare a tutti gli appassionati numerose informazioni e segreti dedicati alla prima stagione di The Mandalorian. Se siete cuocisi di saperne di più sul Bambino, il Mandaloriano, il Beskar, i mezzi di trasporto e le armi, questo volume è tutto ciò di cui avete bisogno. Proposto in edizione cartonata, The Mandalorian: Lo Speciale della Stagione Uno è composto da 80 pagine a colori e il suo prezzo di copertina è di 7,90 euro.

Star Wars The Mandalorian – La Graphic Novel della Stagione 1

Uscita nel mese di luglio del 2022, la quarta ed ultima proposta che vogliamo portare alla vostra attenzione è dedicata a tutti gli appassionati di graphic novel. Firmata da Alessandro Ferrari, Matteo Piana e Igor Chimisso, Star Wars The Mandalorian – La Graphic Novel della Stagione 1 è perfetta per tutti gli appassionati che vogliono scoprire, o ripercorrere, gli eventi della prima stagione del franchise. Il volume è proposto sul mercato con copertina cartonata nel formato 20.5 x 28.5 cm, ed è composto da 80 pagine a colori. Il suo prezzo di copertina è di 9,90 euro.

