The Marvelous Mrs. Maisel: la terza stagione si mostra in un trailer

The Marvelous Mrs. Maisel si mostra in un nuovo trailer e sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 6 Dicembre 2019.

Perfectly Marvelous, colonna sonora del musical Cabaret, fa da sottofondo al trailer della terza stagione di The Marvelous Mrs Maisel che debutterà su Amazon Prime Video il 6 Dicembre 2019.

La prima stagione dello show televisivo, andata in onda nel 2017, ci ha presentato per la prima volta Midge Maisel, giovane donna ebrea dell’upper east side di New York negli anni Cinquanta dello scorso secolo. Moglie e madre devota, la meravigliosa signora Maisel si scopre essere una eccellente comica di cabaret, ed è da lì che inizia la sua avventura, proprio quando le sembrava di aver perso ogni cosa.

The Marvelous Mrs. Maisel è stato fin da subito un successo di pubblico e critica, aggiudicandosi diversi Golden Globe (legati soprattutto alle performance dell’attrice protagonista Rachel Brosnahan) e Emmy Awards, passando per il Critic’s Choice Awards (2018 e 2019) e Screen Actor Guild Awards 2019.

Questa terza stagione dell’atteso show di Amazon Prime Video, vedrà concretizzarsi quello che abbiamo lasciato in sospeso nella seconda: Midge e Susie partiranno in tour con uno dei più grandi comici dell’epoca, ma impareranno anche una lezione di umiltà. Gli altri protagonisti della serie, satelliti che ruotano attorno alla figura di Midge, cercheranno la loro indipendenza e affermazione. Soprattutto Rose che scoprirà anche lei di avere dei talenti nascosti.

The Marvelous Mrs. Maisel, creata da Amy Sherman-Palladino e prodotta da Daniel Palladino, è da entrambi anche scritta e diretta e vanta nel cast Rachel Brosnahan, l’attore Tony Shalhoub, la vincitrice di un Emmy Alex Borstein, l’attrice nominata a un Emmy Marin Hinkle, e con Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron. Vi ricordiamo che la terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 6 Dicembre 2019.