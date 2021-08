The Marvels: a breve inizieranno le riprese in Italia

Le riprese di The Marvels della regista Nia DaCosta dovrebbero spostarsi in Italia la prossima settimana. Il sequel di Captain Marvel (che potete recuperare su Amazon) del 2019 vedrà Brie Larson tornare nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Carol Danvers, conosciuta appunto come Captain Marvel. L’attesissimo film arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo anno.

The Marvels: ecco il set della produzione italiana

L’originale Captain Marvel è stato un enorme successo quando è uscito nei cinema più di due anni fa. Direttamente prima degli eventi di Avengers: Endgame, il film ha raccontato la storia delle origini della sua eroina principale ed è stata presentata come una guerriera umana che vive tra i Kree e alla fine trova la giusta strada per tornare sulla Terra. Il film ha elaborato il retroscena della relazione di Carol Danvers con Nick Fury (Samuel L. Jackson) e ha posto le basi per molti altri supereroi legati a Captain Marvel che alla fine entreranno nel Marvel Cinematic Universe. Dopo il botteghino da record del film è stato dato il via libera per la produzione di un sequel facente parte della Fase 4.

The Marvels, quindi, ha ufficialmente iniziato la produzione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Del Sud, la pellicola verrà girata parzialmente nella piccola città calabrese di Tropea e la produzione dovrebbe iniziare il 27 agosto prossimo. Sapendo che l’originale Captain Marvel raccontava una storia in gran parte ambientata negli Stati Uniti, quindi l’idea del franchise che si trasferisce in Europa per una parte delle riprese promette già qualcosa di nuovo per i fan.

Nonostante ciò, per i fan ci sono ancora pochissime informazioni sui dettagli esatti della trama del film. A questo punto, tutto ciò che è veramente noto è che il film dovrebbe riportare in vita personaggi chiave di Captain Marvel, tra cui Nick Fury di Samuel L. Jackson, Monica Rambeau di Teyonah Parris, Jimmy Woo di Randall Park e Kamala Khan di Iman Vallani. Oltre a ciò, la regista Nia DaCosta ha recentemente dichiarato che il film affronterà questioni di dolore e traumi. Resta da vedere cosa significhi esattamente nel contesto di The Marvels, ma il pubblico avrà la possibilità di scoprirlo l’11 novembre 2022.