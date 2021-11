The Marvels, il nuovo costume di Ms. Marvel è davvero unico

Le nuove foto del set di The Marvels hanno dato modo di ammirare in anteprima il nuovo costume da supereroina di Kamala Khan, alias Ms. Marvel, per il sequel di Captain Marvel attualmente in lavorazione. I dettagli della trama sono attualmente sconosciuti, se non che l’eroina interpretata da Brie Larson combatterà al fianco con Kamala (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris), quest’ultima vista per la prima volta nella serie TV del MCU WandaVision, uscita in esclusiva sul catalogo Disney+.

BREAKING: The first set photo from #TheMarvels has surfaced online – showing Iman Vellani suited up as Ms. Marvel! pic.twitter.com/z9z2C9TpDu — The Marvels News (@marvelsupdates) November 26, 2021

Come riportato anche da ScreenRant (qui la notizia originale) un fan ha condiviso alcune immagini trapelate dal set di The Marvels e visionabili poco sopra, previsto nei cinema il 17 febbraio 2023. Le foto ci permettono di dare uno sguardo al nuovo costume che Kamala Khan indosserà nel film, il quale sembra palesemente ispirato a quello indossato dal personaggio nella serie a fumetti Magnificent Ms. Marvel di Saladin Ahmed e Minkyu Jung.

Oltre a Larson, Parris e Vellani, il cast di The Marvels vedrà anche Zawe Ashton nel ruolo di un villain non ancora rivelato, assieme a Park Seo-joon, Saagar Shaikh, Zenobia Shroff e Mohan Kapur. Il cinecomic è stato realizzato dalla co-sceneggiatrice/regista di Candyman, Nia DaCosta, su una sceneggiatura originale di Megan McDonnell, già vista all’opera anche in WandaVision. Dopo un lungo ciclo di sviluppo rallentato dall’emergenza pandemica, la produzione di The Marvels è iniziata a metà del mese di aprile di quest’anno ed è ora entrata nel vivo. Vellani si sta in ogni caso attualmente preparando al suo debutto nell’MCU con la serie TV dedicata a Ms. Marvel, la quale metterà in moto gli eventi della storia che vedremo proprio in The Marvels. Nel frattempo recuperate il Blu-ray di Captain Marvel disponibile su Amazon a prezzo speciale.