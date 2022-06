Durante la prima giornata della Netflix Geeked Week lo streamer ha svelato il primo teaser trailer della sua nuova serie horror The Midnight Club, realizzata da Mike Flanagan e Leah Fong. Il teaser rivela il cast ma anche la data di debutto. Quando potremo vedere quindi la serie? The Midnight Club arriverà sulla piattaforma streaming il 7 ottobre.

Il teaser della nuova serie horror The Midnight Club

The Midnight Club è l’adattamento dell’omonimo romanzo per giovani adulti scritto da Christopher Pike e racconta di un gruppo di adolescenti malati terminali che si radunano insieme a mezzanotte per raccontarsi delle storie di paura. La serie è composta da 10 episodi dalla durata di circa 50 minuti.

Leah Fong farà da produttore esecutivo assieme allo stesso Flanagan, e a Julia Bicknell. Nel progetto sono compresi anche Elan Gale, James Flanagan e Chinaka Hodge.

Flanagan, a proposito dello show, ha dichiarato:

“Sogno questo progetto da quando ero un adolescente e non vedo l’ora di intraprendere una nuova avventura con il mio partner in crime alla Intrepid Pictures, Travor Macy, così come con il fantastico gruppo che abbiamo riunito.”

Qui sotto potete guardare il teaser:

Questa una breve sinossi della serie:

Un gruppo di sette giovani adulti vicini ai malati terminali risiede nell’ospizio Rotterdam Home, gestito da un medico enigmatico. Si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose. Una notte fanno un patto: il primo che soccombe alla malattia è responsabile della comunicazione con gli altri nell’oltretomba. Dopo la morte di uno di loro, iniziano a verificarsi eventi bizzarri…

Il cast comprende Sauriyan Sapkota nel ruolo del protagonista e Heather Langenkamp nel ruolo del medico che presiede l’ospizio dei malati terminali. Abbiamo poi Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter, Zach Gilford e Matt Biedel. Nell’aprile del 2021 si sono aggiunti al cast Iman Benson, Larsen Thompson, William B. Davis, Crystal Balint e Patricia Drak.