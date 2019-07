The Nevers: svelati i 12 protagonisti della nuova serie TV di Joss Whedon

La nuova ambiziosa serie di Joss Whedon mostra il suo ricchissimo cast, ecco i 12 protagonisti dello show targato HBO.

Dopo serie cult come Buffy: L’Ammazzavampiri, Angel e Firefly, Joss Whedon torna dietro la macchina da presa per una nuova serie originale, The Nevers, per HBO.

Si sa ancora poco a proposito del nuovo show in attesa sul canale via cavo, se non che si tratti di un drama di stampo fantascientifico su un gruppo di donne vittoriane dotate di “capacità insolite e fuori dal comune”, spietati villain ed una pericolosissima missione capace di cambiare il destino del mondo. Tutti ingredienti che si sposano benissimo con la narrativa di Whedon, che qui tornerà come produttore esecutivo, regista e -dopo anni dall’ultima volta- showrunner a tempo pieno. Qualcosa in più sul plot possiamo però evincerlo dal ricco cast di protagonisti e le descrizioni dei loro personaggi divulgate nelle ultime ore:

AMALIA TRUE (Laura Donnelly): la nostra protagonista, è una spericolata eroina, impulsiva ed emotivamente compromessa, capace di uccidere per un drink e morire per la sua causa; cosa che la rende una minaccia per la società vittoriana.

sostenitrice dei ‘Touched’, è una zitella benestante tanto severa e conservatrice quanto risoluta e determinata; gestisce l’Orfanotrofio dove vivono Amalia e le altre ragazze coi poteri. HUGO SWANN (James Norton): fascinoso e sofisticato pansessuale, gestisce un club segreto che cela un’attività commerciale collaterale dedita a ricatti, criminalità e sequestri; nutre profondo interesse per le Touched.

fratello minore di Lavinia è un giovane nerd dalla dolcezza disarmante, impegnato nell’ornitologia ed è lontano anni luce da concetti come gestione patrimoniale e finanze; è molto affascinato dalle ragazze con i poteri. PENANCE ADAIR (Ann Skelly): miglior amica di Amalia e fiera sostenitrice della causa, è una grande inventrice di origini irlandesi che lotta per tutto ciò in cui crede, guidata da una grande moralità.

LORD MASSEN (Pip Torrens): ex-generale spietato, imperturbabile e squallido, è tuttavia l’unico ad aver compreso quanto le persone dodate di poteri possano rappresentare una minaccia per l’Impero Britannico, cosa che intende scongiurare con tutto sé stesso.

medico indiano di successo residente a Londra, una rarità; è sposato ed ha un bambino, la sua vita cambia a seguito dell’incontro con Amalia e i suoi incredibili poteri, decidendo di lavorare per lei. MALADIE (Amy Manson): devota al marito, la sua vita viene stravolta quando scopre di possedere abilità che non riesce a capire e controllare; torturata da scienziati intenzionati a studiarla, impazzisce, fugge e istituisce una gang criminale con uno scopo preciso.

brutale e carismatico, gestisce quasi tutte le attività criminali di Londra, alleato di Amalia, è lieto di sostenere la sua causa… o di tradirla; parteggia solo per chi potrebbe vincere la guerra, e i Touched non sono in vantaggio. ANNIE CARBEY BONFIRE (Rochelle Neil): egocentrica, orgogliosa e sicura delle proprie capacità, è una criminale con il potere di controllare il fuoco ed è felice di usarlo; non è cattiva, ma non le interessa nessuno al di fuori di sé.

cantante dal cuore gentile, non perde il suo entusiasmo nonostante la fine di un grande amore ed il brusco stop alla sua carriera; resterà molto sorpresa dal modo in cui otterrà ciò che desidera. DR. EDMUND HAGUE (Denis O’Hare): chirurgo statunitense, impiega il suo talento in modo brutale, freddo e letale in nome del progresso, non guardando in faccia niente e nessuno.

La prima stagione di The Nevers arriverà su HBO nel corso del 2020.