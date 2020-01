The New Mutants: ecco il trailer ufficiale

È finalmente stato rilasciato il trailer di The New Mutants. Già negli scorsi giorni avevamo parlato di The New Mutants e delle anticipazioni sul trailer che sarebbe stato a dir poco sconcertante, più horror di quello che ci saremmo aspettati. Ecco qui di seguito il trailer ufficiale in italiano condiviso sul canale YouTube 20ht Century Fox Italia.

Come sappiamo la gestazione del film è stata molto lunga, le riprese di The New Mutants iniziarono nel 2017 ma diversi ritardi hanno portato alla data di rilascio del film nelle sale per il 3 Aprile 2020. The New Mutants sarà l’ultimo capitolo, per ora, del franchise dedicato ai mutanti della Marvel, gli X-Men. Nel cast vedremo Anya Taylor-Joy vestire i panni di Magik, Maisie Williams sarà Wolfsbane, Charlie Heaton, invece, sarà Cannonball, Henry Zaga lo vedremo nei panni di Sunspot, Blu Hunt interpreterà Mirage e Alice Braga sarà Cecilia Reyes.

Il disegnatore di The New Mutants, Bill Sienkiewicz è stato recentemente ospite di un episodio del podcast condotto da Kevin Smith e Marc Bernardin, Fatman Beyond e in questa occasione ha dichiarato di aver visto il trailer (in anteprima rispetto al grande pubblico) e di esserne rimasto molto sorpreso: “Josh Boone mi ha mandato il trailer di The New Mutants, hanno lavorato molto alla sua realizzazione ed è fenomenale. Penso che verrà reso pubblico a breve, non conosco la data, non me l’hanno detta, ma non sto più nella pelle“.

Josh Boone, il regista del film, aveva poi dichiarato già nel 2015 che The New Mutants sarebbe stato l’inizio di una trilogia di film. Purtroppo con tutti i ritardi avuti durante la produzione e post produzione, non siamo in grado di dire se continuerà ad essere così, sappiamo solo che per ora, sempre che non ci siano ulteriori ritardi, la data d’uscita del film nelle sale cinematografiche è prevista per il 3 Aprile negli USA e per il 2 Aprile in Italia.