The New Mutants: speculazioni sul debutto su Disney+

I recenti rinvii di Tenet e Mulan, hanno fanno intendere che anche The New Mutants verrà rimandato. Il film, inizialmente pianificato per uscire il 28 agosto 2020, potrebbe debuttare non sul grande schermo ma direttamente su Disney+ il 4 settembre.

Le indiscrezioni sono tutte da confermare e, come tutte le cose nate su Reddit vanno prese con il beneficio del dubbio. Un utente della piattaforma ha pubblicato un video registrato con il cellulare, dove si vede il trailer di The New Mutants disponibile su Disney+. Nelle immagini, vi è il teaser “streaming september 4”.

Molti utenti hanno commentato le incongruenze del filmato, come il font del testo non proprio professionale. Altrettanti hanno fatto notare che sono presenti immagini mai viste negli altri trailer ufficiali. Nello specifico, l’immagine di Danielle Moonstar/Mirage all’infrarosso è ripresa da un angolo diverso da quella vista in precedenza. Chi se non la produzione del film ha accesso a quelle immagini? I dibattito è tutt’ora in corso con molti spunti da entrambi i lati della discussione.

Anche senza lo zampino del Covid-19 The New Mutants è stato piagato da continui rinvii dovuti all’acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney. Nonostante le riprese siano state terminate a settembre 2017, l’ultimo film della collaborazione Marvel/Fox sembra non trovare una data di uscita.

Indipendentemente su quale piattaforma The New Mutants vedrà la luce, se sul grande schermo streaming, una cosa è certa: Marvel Studios cancellerà anni di continuity della Fox per rilanciare i mutanti partendo da zero.

L’unica del cast di The New Mutants che sembra essere stata confermata per il nuovo ciclo è Maisie Williams. L’attrice di Bristol ha impressionato i direttori artistici di Marvel Studios nel ruolo di Rahne Sinclair/Wolfsbane, tanto da essere candidata per vestirne di nuovo i panni (o il pelo) in futuro.

Al momento non ci resta che attendere il San Dieco Comic Con, dove probabilmente la produzione rilascerà maggiori informazioni ponendo fine alle speculazioni dei fan sul futuro del film.