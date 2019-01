The New Pope, la nuova serie TV Sky di Paolo Sorrentino si rivela in una prima foto misteriosa

È stata diffusa oggi la prima immagine ufficiale di The New Pope, la nuova produzione originale Sky, HBO e CANAL+, la seconda serie di Paolo Sorrentino ambientata in Vaticano e scritta assieme a Umberto Contarello e Stefano Bises, con protagonisti i due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich.

Proprio i due attori sono i protagonisti del misterioso scatto, che li vede entrambi vestiti di bianco, guardare in macchina con sguardo furbetto. Misteriosa perché, scatto a parte, Sorrentino a la produzione sono stati bravi a non far trapelare assolutamente nulla sul progetto, di cui dunque non si conosce alcun dettaglio, a parte questa foto.

Sarà proprio Malkovich il “Nuovo Papa” a cui fa riferimento il titolo e che sostituirà il dimissionario Law/Lenny Belardo? O si tratterà di un sequel anziché di una serie antologica, in cui ci saranno entrambi gli attori? Al momento non c’è alcuna certezza, se non che nel già ricco cast della prima stagione ci saranno diverse new entry che andranno ad affiancare Law, Malkovich e Silvio Orlando, tra cui Massimo Ghini, Henry Goodman, Ulrich Thomsen e Mark Ivanir, oltre a Sharon Stone, la cui presenza non è stata confermata ufficialmente ma è stata comunque resa nota dalla stessa attrice.

Sconosciuta infine al momento è anche la data d’esordio della nuova stagione, che questa volta sarà declinata in soli otto episodi anziché in dieci. The New Pope dovrebbe comuqnue vedere la luce entro l’anno, probabilmente nella seconda metà, come accaduto alla prima stagione che esordì nell’ottobre del 2016.