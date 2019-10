The Nightmare Before Christmas, ecco la nuova collezione Vans e Disney!

Vans The Nightmare Before Christmas è la nuova linea del prestigioso marchio di abbigliamento per celebrare Halloween insieme a Disney!

Il celebre cult di Tim Burton “The Nightmare Before Christmas” si trasforma in una nuova collezione della Vans. Infatti, la casa produttrice statunitense ha siglato una prestigiosa partnership con Disney (detentrice dei diritti del film ndR) per impreziosire il prossimo Halloween. Leggi anche: Leggi anche: Disney+, come funziona e come vederlo “Con un’offerta di calzature da 10 pezzi accompagnata da una gamma di abbigliamento e accessori, i designer di Vans mettono in risalto una varietà di momenti cinematografici e interpretazioni che limitano i personaggi che onorano la lunga collaborazione tra Vans e Disney“, si legge nel comunicato ufficiale presente nel sito del produttore. La scena più iconica di The Nightmare Before Christmas è stata immortalata nelle scarpe Sk8-Hi, “con ciascuno dei quattro pannelli che mostrano una cornice dalla passeggiata di Jack attraverso il cimitero di Halloween Town“. Vans, per questa occasione, ha combinato sapientemente tutti gli elementi delle sue iconiche creazioni con tutti i personaggi immortalati nel cult di Burton. Infatti, sulla suola delle scarpe saranno disponibili Jack Skellington, Sally e Oogie Boogie. Secondo quanto specificato dal comunicato, infine, la collezione The Nightmare Before Christmas di Vans e Disney sarà disponibile nei rivenditori accreditati, nei negozi Vans e sullo store online da oggi, 4 ottobre. Se siete interessati al film The Nightmare Before Christmas di Tim Burton, potete sfruttare le offerte Amazon al seguente indirizzo!