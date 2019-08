The One Ring: Cubicle 7 rivela la Collector’s Edition

Cubicle 7 rivela la Collector's Edition del gdr "The One Ring" e mostra nuove illsutrazioni del gioco di Nepitello

Cubicle 7, la casa di produzione inglese già nota per giochi come Adventure in Middle Earth o Lone Wolf Adventure Game, ha approfittato della partecipazione a GenCon 2019, la kermesse del gioco e dell’intrattenimento che si tiene annualmente in Indiana, per fornire alcune interessanti anticipazioni sulla nuova edizione del gdr “The One Ring” noto in italia come “L’unico anello”.

In particolare è stata mostrata quella che sarà la copertina della variante Collector’s Edition, in che formato questa verrà messa in commercio e alcune delle illustrazioni che andranno ad arricchire il nuovo manuale.



Tornando alla Collector’s Edition, Cubicle 7 ci informa che questa versione del manuale verrà commercializzata in un raffinato cofanetto nero con “incisioni” in argento al cui interno troveremo anche una dettagliata mappa della Terra di Mezzo ad opera di Jared Blando (già autore di cartine geografiche delle lande di Tolkien, ma anche, tra i molti, di prodotti legati a D&D) . A conferma della cura che verrà data al prodotto, quest’ultima verrà protetta da vernice anti-UV, in modo da preservarne i colori nel tempo.



Quanto al manuale di questa versione speciale, la copertina sarà in cuoio e, anche qui, saranno presenti intarsi in argento ad impreziosire il prodotto: sulla copertina frontale spiccherà la nota frase presente sull’anello in linguaggio elfico, mentre su quella posteriore dominerà la traduzione della “maledizione” che si accompagnava al potente monile. Questa limitata versione della copertina è opera di Rachael Macken.

Quanto alle illustrazioni presenti nel manuale, alla Cubicle 7 hanno deciso di essere generosi e di condividere con i loro fans una discreta carrellata di opere; tra gli autori troviamo Giulio Perozziello Nazgul, Federica Costantini, Michele Parisi, Nicola Angius, Andrea Tentori Montalto.

Qualora vi siate persi i precedenti articoli, vi ricordiamo che, anche in questo caso, a curare la nuova edizione di uno dei giochi di ruolo più famosi di sempre sarà Francesco Nepitello, già “padre” della prima edizione e coautore, tra l’altro, di Lex Arcana (gdr recentemente oggetto di una campagna kickstarter di grande successo).

Purtroppo nel momento in cui scriviamo non sono ancora stati annunciati né la data di immissione sul mercato né quale sarà il prezzo di vendita consigliato di questa edizione speciale di The One Ring