The One Ring RPG nuova edizione, al via i preordini

È di ieri la notizia del lancio, da parte della casa editrice svedese Free League Publishing, dei preordini della nuova edizione del gioco di ruolo carta e penna The One Ring, ambientato nel mondo della Terra di Mezzo de Il Signore degli Anelli del celebre scrittore inglese J.R.R. Tolkien, e sviluppato dal game designer nostrano Francesco Nepitello.

I preordini della nuova edizione di The One Ring, pubblicato in collaborazione con Sophisticated Games, sono disponibili sullo store online del sito web dell’editore e comprendono:

The One Ring™ RPG Core Rules

The One Ring™ RPG Starter Set

The One Ring™ Loremaster’s Screen & Rivendell Compendium

The One Ring™ Cloth Maps & Dice Sets (mappe in tessuto e set di dadi)

Al momento del preordine, gli acquirenti riceveranno la possibilità di scaricare immediatamente la versione digitale, in formato .PDF, dei prodotti acquistati. L’uscita sul mercato delle copie fisiche di quanto presente in questo preordine della nuova edizione di The One Ring è prevista per il primo trimestre del 2022.

La nuova edizione del gioco di ruolo The One Ring è ambientata nell’anno 2965 della Terza Era, un periodo che vede il ritorno dell’Ombra. Voci di strani accadimenti al di fuori dei confini delle terre civilizzate si stanno sempre più diffondendo e talvolta raggiungono le orecchie di individui in grado di riconoscere la sinistra verità che esse celano. I personaggi dei giocatori fanno parte di una tale compagnia di eroi, in cerca di avventura. Guerrieri irrequieti, studiosi curiosi e vagabondi, desiderosi di ritrovare ciò che è stato perso o esplorare ciò che è stato dimenticato.

Insieme, i giocatori si muoveranno per le Terre selvagge dell’Eriador. È lì che si trova l’Unico Anello, un seme del passato che un giorno porterà il mondo a intraprendere una guerra contro l’Ombra dilagante. Il Nemico si sta muovendo e il fumo esce ancora una volta dal Monte Fato, nella terra di Mordor, dove l’ombra cupa scende.

The One Ring Core Rules

Progettato specificamente per evocare l’atmosfera dei romanzi Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, The One Ring RPG contiene regole per creare eroi e inviarli in avventure in una terra minacciata dalla crescente Ombra. Questo manuale in copertina rigida a colori presenta la Terra di Mezzo com’era vent’anni dopo la straordinaria scomparsa e il ritorno inaspettato dell’hobbit Bilbo Baggins. Mancano ancora cinquant’anni ai grandi eventi narrati ne Il Signore degli Anelli, cosa che lascia ampio spazio per narrare storie degne di un’epopea. Giunto alla sua seconda edizione, The One Ring include regole aggiornate e riviste, un nuovo stile visivo e un focus sulla terra dell’Eriador, le terre solitarie a ovest delle Montagne Nebbiose.

The One Ring Starter Set

The One Ring Starter Set contiene tutto ciò di cui i giocatori abbiano bisogno per muovere i primi passi nella Terra di Mezzo e vivere emozionanti avventure come quelle dei simpatici Hobbit. Con regole semplificate e personaggi già pronti, è facile sedersi e iniziare a giocare in un attimo. The One Ring è ambientato tra il periodo in cui Bilbo ha intrapreso il suo viaggio e gli eventi de Il Signore degli Anelli, permettendo ai giocatori di esplorare la Contea, assumendo i ruoli di quegli stessi Hobbit i cui figli faranno cose straordinarie, come Drogo Baggins, Rory Brandybuck ed Esmeralda Took. Oltre a i manuali The Rules e The Adventures, lo Starter Set comprende un compendio completo che copre i quattro Decumani della Contea Shire, da Greenholm e White Downs a ovest fino alla Terra di Buck e La Vecchia Foresta a est.

The One Ring Loremaster’s Screen e il Rivendell Compendium

Uno schermo deluxe del Loremaster in formato orizzontale per la seconda edizione del gioco di ruolo The One Ring. Presenta bellissime illustrazioni all’esterno e una serie di tabelle utili e informazioni importanti all’interno, mantenendo gli appunti del Loremaster nascosti agli occhi dei giocatori curiosi.

Il Rivendell Compendium contiene informazioni sull’Ultima Casa Accogliente, inclusa una mappa della valle e una pianta della casa stessa. Sono inclusi alcuni degli abitanti di Gran Burrone, incluso Elrond, che può essere usato come nuovo mecenate. Infine, ci sono anche nuove regole su come creare eroi-giocatori Alti Elfi.

Cloth Maps

Queste enormi mappe a colori (formato 100 x 78 cm) della Contea e dell’Eriador sono disegnate, inchiostrate e colorate a mano da Francesco Mattioli e stampate su stoffa di alta qualità per il gioco di ruolo The One Ring. Questo è un prodotto molto limitato e non verrà stampato di nuovo.

Dice Sets

I dadi personalizzati incisi, nella versione bianca e in quella nera, sono progettati specificamente per la seconda edizione del gioco di ruolo The One Ring.