The Others: in lavorazione il remake

Il remake del classico horror The Others è in lavorazione, secondo alcune fonti che danno per certa una collaborazione tra Universal Pictures e Sentient Entertainment per lo sviluppo della pellicola.

Deadline ha dato la notizia ad aprile che Sentient aveva acquisito il controllo dei diritti in una situazione altamente competitiva da FilmSharks. Renee Tab e Christopher Tuffin di Sentient produrranno il film insieme a Lucas Akoskin di Aliwen Entertainment. Enrique Cerezo sarà il produttore esecutivo insieme a Michael e Jeeny Miller. Il vicepresidente della produzione Sara Scott supervisionerà il progetto per conto di Universal.

Il film originale del 2001 era interpretato da Nicole Kidman ed è diventato un successo estivo a sorpresa incassando oltre 200 milioni di dollari al botteghino mondiale. Simile a Il sesto senso, il film è noto non solo per aver spaventato il pubblico per tutta l’estate, ma anche per offrire uno dei finali più grandiosi di tutti i tempi.

Non si sa quanto questo film prenderà dalla trama originale. Insider dice che i dirigenti si stanno incontrando con gli scrittori per adattare la sceneggiatura.

L’attuale offerta di Sentient include il film Clementine, con Jessica Chastain e Edgar Ramirez, il thriller d’azione Alpha con Sam Worthington e il thriller Netflix senza titolo del regista di Taken Pierre Morel.