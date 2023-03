Continua a farsi sempre più ricco il cast di The Penguin, spinoff di The Batman che vedrà Colin Farrell riprendere i panni di Oswald Cobblepot alias Pinguino. Il portale Variety ha annunciato l’ingresso di Clancy Brown che andrà a interpretare un importante personaggio del mondo del cavaliere oscuro, ovvero Salvatore Maroni. Il boss del crimine di Gotham City era stato ampiamente citato in The Batman, senza però mai comparire in scena.

The Penguin: Clancy Brown sarà Salvatore Maroni

Clancy Brown non è nuovo al mondo della DC avendo prestato la voce a Lex Luthor in numerosi videogame e progetti animati. Il ruolo di Salvatore Maroni è stato già portato su schermo in passato da Eric Roberts in The Dark Knight, secondo capitolo della trilogia targata Christopher Nolan, e da David Zayas nella serie Fox Gotham. Nella serie sul Pinguino sarà coinvolto a livello creativo anche Matt Reeves che nei mesi scorsi ha firmato un mega contratto con la Warner per creare il suo universo legato al cavaliere oscuro. L’antagonista di Oz sarà Sofia Falcone, interpretata da Cristin Milioti. Creata dallo scrittore Jeph Loeb e dall’artista Tim Sale, Sofia Falcone è apparsa per la prima volta in Batman: The Long Halloween #6 del 1997.

The Penguin sarà una serie TV composta da otto episodi e realizzata in esclusiva per HBO Max. Molto probabile anche un cameo di Robert Pattinson nei panni di Batman dal momento che lo show fungerà da apripista al già annunciato The Batman: Part II, in arrivo nel 2025. Sarà infatti ambientato dopo il finale del primo film e racconterà l’ascesa criminale di Oswald Cobblepot dopo la morte di Carmine Falcone. La sceneggiatura sarà curata da Lauren LeFranc, nota per i suoi lavori in serie TV come Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove, e Impulse.