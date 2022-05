Dopo aver rubato la scena in The Batman, seppur con un minutaggio esiguo rispetto agli altri personaggi, il Pinguino interpretato da Colin Farrell tornerà nello spinoff in lavorazione per HBO Max. Secondo un nuovo rumor all’interno dello show potrebbe esserci anche Clayface, noto villain dei fumetti DC e dell’universo di Batman in particolare.

In The Penguin potrebbe esserci anche Clayface

Pinguino

L’indiscrezione, riportata su 4chan, vorrebbe la produzione dello show alla ricerca di un attore per un ruolo che sembra ricalcare proprio quello di Basil Karlo aka Clayface, ovvero un attore che impazzisce dopo essere stato rifiutato per via del suo volto deformato.

Apparso per la prima volta nel 1940 in Detective Comics #40, Basil Karlo adotta l’identità di Clayface e inizia ad assassinare tutti i membri del cast del film di cui aveva fatto parte e che, suo malgrado, è stato rigirato da zero. A quanto pare nello spinoff verrà utilizzato proprio il Clayface della Golden Age dei fumetti e non il mostro dotato di abilità mutaformi.

The Penguin, descritta come una serie alla Scarface che racconterà l’ascesa al potere di Oswald Cobblepot in una Gotham al collasso, sarà sceneggiata da Lauren LeFranc, nota per i suoi lavori in serie TV come Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove, e Impulse. Non è ancora stato ufficialmente confermato, ma lo show dovrebbe essere Rated R a differenza di The Batman, rimasto ancorato al PG-13 per volere della Warner.

Pinguino doveva originariamente essere protagonista del sequel di The Batman, annunciato di recente al CinemaCon, ma gli studios hanno preferito dedicargli un suo progetto televisivo. L’universo narrativo creato da Matt Reeves si espanderà anche con un secondo spinoff televisivo, incentrato sull’Arkham Asylum e si vocifera un progetto dedicato alla Catwoman di Zoe Kravitz.

Rimaniamo in attesa di scoprire quali saranno gli altri membri del cast della serie e la data di uscita sulla piattaforma di streaming.