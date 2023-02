In attesa che venga pubblicato il primo trailer ufficiale, Colin Farrell ha svelato il numero di episodi che andranno a comporre The Penguin, serie spinoff di The Batman incentrata sull’alter ego di Oswald Cobblepot da lui interpretato in maniera camaleontica nel film di Matt Reeves. L’attore si è sottoposto a ore di trucco prostetico, risultando a tratti irriconoscibile.

spin-off Pinguino

The Penguin, di quanti episodi sarà composta la serie?

Saranno otto episodi che racconteranno l’ascesa al potere di Oz. Andranno a riempire quel vuoto lasciato a Gotham dopo l’uccisione di Carmine Falcone.

Come dichiarato in passato The Penguin sarà ambientato subito dopo il finale di The Batman e farà da apripista al sequel, la cui uscita è stata fissata al 2025. La serie, realizzata in esclusiva per HBO Max, dovrebbe essere vietata ai minori e mostrare un lato ancora più violento e rozzo di Gotham rispetto a quanto visto nel film. La sceneggiatura sarà curata da LeFranc, nota per i suoi lavori in serie TV come Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove, e Impulse.

Al momento non è dato sapere se il Pinguino di Colin Farrell apparirà anche nel sequel di The Batman. Nella serie sarà coinvolto a livello creativo anche Matt Reeves che nei mesi scorsi ha firmato un mega contratto con la Warner per creare il suo universo legato al cavaliere oscuro. L’antagonista di Oz sarà Sofia Falcone, interpretata da Cristin Milioti. Creata dallo scrittore Jeph Loeb e dall’artista Tim Sale, Sofia Falcone è apparsa per la prima volta in Batman: The Long Halloween #6 del 1997. E’ stata precedentemente rappresentata in televisione nella serie Fox Gotham, interpretata da Crystal Reed. È apparsa anche nel film d’animazione DC originale, Batman: The Long Halloween, Part Two, doppiato da Laila Berzins.