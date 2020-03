The Pinkerton: un nuovo film prodotto da J.J. Abrams

Il western soprannaturale The Pinkerton avrà tra i suoi produttori J.J. Abrams e la sua Bad Productions assieme alla Warner Bros. che ha comprato la sceneggiatura. Il lavoro firmato Daniel Casey fa parte di un accordo di cinque anni tra la Warner e la casa di produzione del creatore di Lost.

Non sono trapelati molti dettagli sul film, ma al momento sappiamo che il film tratterà dell’agenzia investigativa nazionale Pinkerton, fondata negli Stati Uniti da Allan Pinkerton nel 1850. L’agenzia si fece conoscere quando il suo fondatore affermò di avere sventato un complotto per assassinare il presidente eletto Abraham Lincoln nel 1861, in seguito l’uomo assunse degli agenti, denominati Pinkerton, per la sicurezza personale del presidente durante la Guerra Civile.

Nonostante la sua fama su scala nazionale, l’agenzia rimaneva un ente privato e, come tale venne impiegata anche per molti scioperi facendo infiltrare i propri agenti tra le file degli scioperanti con lo scopo di minare le proteste dei lavoratori. Le azioni dell’agenzia divennero così famigerate e in seguito alla morte di Lincoln, l’agenzia non fu più coinvolta nella sicurezza dei presidenti seguenti.

La sceneggiatura di The Pinkerton vedrà la firma di Daniel Casey, conosciuto per il suo lavoro nei progetti F9, Kin, Kill o Be Killed, Fast and Furious e con J.J. Abrams in 10 Cloverfield Lane.

Tra i prossimi e tanti progetti di J.J. Abrams ci sarà anche una serie tv e altri due capitoli della saga di Mission Impossibile. Che sia arrivato il momento di sorprenderci ancora con The Pinkerton? In fondo la casa di produzione Bad Robot ha messo la firma su diversi progetti di successo quali: Alias, Lost, Person of Interest, Westworld, Cloverfield, Star Trek, Star Trek Into Darkness e Mission: Impossible – Fallout.