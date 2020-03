The Platform: il trailer dello sci-fi in arrivo su Netflix

The Platform (El Hoyo) ha vinto l’anno scorso il People Choice Award al Toronto International Film Festival e ora è in arrivo su Netflix. Finalmente è stato reso pubblico il trailer del thriller-sci fi del regista di Bilbao Galder Gaztelu-Urrutia che, al suo primo lungometraggio (nella sua filmografia compaiono due cortometraggi e un ingente lavoro come produttore) è riuscito a guadagnarsi anche due prestigiosi premi Goya (Migliori effetti speciali e Miglior regista esordiente).

The Platform è ambientato in una prigione che possiamo definire distopica: una cella per ogni piano e due prigionieri per ogni cella, dove i prigionieri per la natura stessa della struttura che si sviluppa verticalmente subiscono trattamenti diversi, dove chi sta in alto mangia meglio di chi sta in basso e finirà per prendere gli scarti dai piani superiori. Inevitabilmente la grande disparità sociale genererà conseguenze a dir poco disastrose e sconvolgenti.

La prigione strutturata su tre livelli, alto, centrale e basso, dove molti detenuti proveranno a fare una “scalata sociale” a ogni costo e, qualcuno di loro, vorrà cambiare definitivamente lo stato delle cose.

Di seguito il trailer ufficiale:

In molti, nella metafore delle ingiustizie e gerarchie sociali, hanno visto in The Platform molte analogie con Us, Snowpiercer e col più recente e pluripremiato – sempre di Bong-Joon Ho – Parasite.

La sceneggiatura di The Platform è scritta a quattro mani da David Desola e Pedro Rivero, guardando il trailer, ha quella venatura cinica e crudele di un film di Peter Greenaway Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante.

Per vedere The Platform basterà aspettare ancora pochi giorni, la data di lancio prevista per Netflix è il 20 marzo.

Nel cast troveremo: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan, Alexandra Masangkay ed Emilio Buale.