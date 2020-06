The Promised Neverland – confermata la data del finale

Siamo davvero prossimi alla fine di un altro dei manga più di successo degli ultimi anni: The Promised Neverland. A rivelarlo è il solito insider WSJ_Manga che avrebbe messo le mani, metaforicamente parlando, su una copia non definitiva di Weekly Shonen Jump 27 – in uscita il prossimo 8 giugno in Giappone – in cui si annuncia che The Promised Neverland, il manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, si concluderà nel prossimo numero della rivista che uscirà il 15 giugno!

The Promised Neverland will end next week with Chapter 181. Volume 19 of the series is scheduled to release in July, and its final Volume 20 will be announced in the future. https://t.co/DUAnZUdWIk — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) June 4, 2020

L’indiscrezione sarebbe decisamente fondata e corroborata anche dai dettagli riguardanti il capitolo conclusivo, il numero 181, che sarà composto da un totale di 27 pagine più una pagina a colori. Per quanto riguarda l’edizione in volume in Giappone è atteso il 19° a luglio, quindi il 20° non ancora annunciato sarà anche l’ultimo per la serie.

La serializzazione di The Promised Neverland è giunta attualmente al Capitolo 176 con 18 volumi pubblicati in Giappone.

In Italia la serie è edita da J-Pop che ha pubblicato i primi 14 volumi.

Eccovi la sinossi tratta dal primo volume:

Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. Vivono tutti insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la loro vita viene improvvisamente stravolta. Che destino li attende, ora che conoscono la verità?!

Dal manga è stata tratta anche una serie animata prodotta da CloverWorks e disponibile gratuitamente con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming VVVVID. Una seconda serie anime arriverà a gennaio 2021.

Sono state anche pubblicati due light novel il primo con protagonista Norman e scritto da Nanao. Il secondo ha come protagoniste mamma Isabella e sorella Krone. È stata anche annunciato un terzo light novel ma senza dettagli.

Infine il prossimo 18 dicembre uscirà un film live action diretto da Yûichirô Hirakawa e sceneggiato da Noriko Gotou che narrerà le vicende del primo arco narrativo ambientato a Grace Field House – per tutti dettagli cliccate QUI.