The Promised Neverland: “progetto speciale” per il finale?

Dopo la conferma ufficiale della fine di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – cliccate QUI per tutti i dettagli – un altro manga di grandissimo successo si avvicina alla conclusione ovvero The Promised Neverland scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu.

Sul numero 23 della rivista Weekly Shonen Jump, dove viene serializzata la serie, infatti si anticipa che è in cantiere un progetto speciale per il finale di The Promised Neverland indicato come “imminente” ma di cui ovviamente non sono stati rivelati dettagli.

Come ben sappiamo The Promised Neverland è entrato nel suo climax, e quindi nel suo arco narrativo finale, a settembre ma i due autori non hanno mai rivelato effettivamente quando hanno intenzione di chiudere la serie indicando più volte di avere già in mente il finale e di volerla non prolungarla oltre i 30 volumi.

La serializzazione di The Promised Neverland è giunta attualmente al Capitolo 176 con 18 volumi pubblicati in Giappone.

In Italia la serie è edita da J-Pop che ha pubblicato i primi 14 volumi.

Eccovi la sinossi tratta dal primo volume:

Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. Vivono tutti insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la loro vita viene improvvisamente stravolta. Che destino li attende, ora che conoscono la verità?!

Dal manga è stata tratta anche una serie animata prodotta da CloverWorks e disponibile gratuitamente con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming VVVVID. Una seconda serie anime arriverà a gennaio 2021.

Sono state anche pubblicati due light novel il primo con protagonista Norman e scritto da Nanao. Il secondo ha come protagoniste mamma Isabella e sorella Krone. È stata anche annunciato un terzo light novel ma senza dettagli.

Infine il prossimo 18 dicembre uscirà un film live action diretto da Yûichirô Hirakawa e sceneggiato da Noriko Gotou che narrerà le vicende del primo arco narrativo ambientato a Grace Field House – per tutti dettagli cliccate QUI.