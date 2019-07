The Punisher War Machine Armor annunciato da Hot Toys

The Punisher War Machine Armor è la nuova action figure proposta di Hot Toys e Sideshow che si ispira al al popolare gioco MARVEL Future Fight

The Punisher War Machine Armor è la nuova action figure proposta di Hot Toys e Sideshow che si ispira al al popolare gioco MARVEL Future Fight per portare nelle vostre vetrine un prodotto davvero originale. Realizzata in Metallo pressofuso e alta 32.5 cm è sapientemente realizzata sulla base dell’aspetto di The Punisher nel gioco che a sua volta si ispira alla run fumettistica che parte dal numero 218 della collana The Punisher. Frank Castle, è già pericoloso di suo, ma vi immaginate cosa potrebbe succedere se gli venisse concesso di indossare l’armatura di War Machine? E’ quello che è successo sulle pagine dei fumetti Marvel a seguito della dipartita di Rhodes durante gli eventi di Civil War II.

“Punisher non è mai stato così letale! Ora che War Machine è morto, indovinate chi ha preso la sua armatura? Nick Fury ha armato e spedito Frank Castle a rovesciare un colpo di stato nell’Est Europa. Un’idea quantomeno discutibile… Le nuove avventure del vigilante Marvel per eccellenza. Armi migliori significano più cadaveri!”

L’action figure è basata su una delle armature dei film già rilasciate da Hot Toys e pertanto avrà il corpo completamente articolato rivestito da una corazza realizzata sia in plastica che in metallo. Chiaramente l’armatura è stata rivista e arricchita di molti più elementi e armi della classica War Machine. Non mancheranno di certo gli accessori, che oltre alle classiche mani intercambiabili si esteranno anche ad una testa sostitutiva con il volto di Frank Castle e gli effetti dei mitragliatori da apporre sulle varie armi. Non mancherà inoltre la solita basetta fornita da Hot Toys con il logo del gioco stampato sopra.

The Punisher War Machine Armor è ancora disponibile in preordine da Sideshow al prezzo di 392.00 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da Gennaio a Marzo 2020. Un prodotto decisamente interessante per i fan di War Machine e The Punisher che troveranno in questa figure un bel pezzo da collezione che vedrà sicuramente il suo valore crescere nel tempo.