The Purge 5: Leven Rambin entra a far parte del cast

L’attrice Leven Rambin, conosciuta in The Path (Hulu) e per il ruolo di Athena Bezzerides in True Detective, è ufficialmente entrata a far parte del cast di The Purge 5, secondo quanto riportato da Deadline.

A dirigere questo quinto capitolo del franchise prodotto dalla Blumhouse, Platinum Dunes e dalla Universal Pictures, troveremo Everardo Gout, regista messicano noto per aver diretto alcuni episodi della quarta stagione di Banshee, oltre che per il thriller Días de gracia.

I film di The Purge, soprattutto grazie a La Prima Notte del Giudizio con i suoi 137 milioni, hanno incassato complessivamente al botteghino più di 456 milioni di dollari, un successo mondiale che ha spinto il creatore James DeMonaco a ritornare a scrivere la sceneggiatura anche per questo nuovo episodio:

Quando ho avuto l’idea e l’ho presentata a tutti, mi sono sembrati entusiasti, e penso che sarà un finale davvero interessante da portare a casa.

Questo quinto capitolo chiuderà ufficialmente, infatti, l’intero percorso cinematografico di The Purge, al contrario della serie televisiva che invece continuerà ancora per un po’ il suo percorso, anche grazie all’inaspettato ritorno nella seconda stagione di Ethan Hawke nel ruolo di James Sandin.

Nonostante non sia stata ancora rivelata la trama di The Purge 5, rimane invece invariato il concept principale della serie ovvero l’istituzione, da parte dei Nuovi Padri fondatori degli Stati Uniti d’America, de “Lo Sfogo”, un piccolo lasso di tempo di dodici ore all’anno durante il quale tutte le attività criminali, incluso l’omicidio, diventano legali.

Il periodo dello Sfogo è stato pensato dal governo come catarsi per tutti i cittadini americani, un rito per liberarsi dalle frustrazioni e dalle emozioni negative ed è anche un’azione mirante a eliminare i deboli della società, come i senzatetto.

Oltre all’aggiunta di Leven Rambin nel cast, restano confermati gli attori Will Patton (Halloween 2018) e Cassidy Freeman (Smallville , The Righteous Gemstones), Narcos, Tenoch Huerta e Ana de la Reguera.

La data d’uscita di The Purge 5 è attualmente fissata per il 10 luglio 2020.