The Queen and The Crown: la mostra sulle serie Netflix

Il Brooklyn Museum sta aprendo, ovviamente virtualmente, le sue porte al mondo per la mostra The Queen and The Crown: A Virtual Costume Exhibition, visitabile a questo link. Netflix ha collaborato con il museo per la realizzazione di una mostra nella quale sono esposti gli splendidi costumi della nuova serie dello streamer, The Queen’s Gambit (La Regina degli Scacchi) con Anya Taylor-Joy, e la serie vincitrice di Emmy The Crown, che debutterà con la sua quarta stagione il 14 novembre.

La mostra virtuale ha aperto al pubblico il 30 Ottobre. Oltre ai costumi, la mostra includerà oggetti tematici della collezione del Brooklyn Museum. I visitatori potranno fare una visita autoguidata dell’ambiente immersivo a 360 gradi, 3-D, muovendosi all’interno di una ricostruzione del terzo piano del Museo Beaux-Arts Court. La mostra è curata da Matthew Yokobosky, Senior Curator of Fashion and Material Culture del Brooklyn Museum. Matthew Yokobosky non è estraneo alla presentazione di mostre di moda e costumi di successo stellari, è stato, infatti, la mente dietro mostre come “Il mondo della moda di Jean Paul Gaultier: Dal marciapiede alla passerella” dal 2013, “David Bowie è” dal 2018 e “Pierre Cardin: Future Fashion” nel 2019.

The Queen and The Crown: A Virtual Costume Exhibition, mostra virtuale, consente di vedere i dettagli e l’intricata estetica dei costumi, selezionati da entrambe le serie, con un semplice clic. Il costumista Gabriele Binder (The Lives of Others) ha creato il guardaroba per Elizabeth Harmon, interpretata in La Regina degli Scacchi da Anya Taylor-Joy, ragazza introdotta agli scacchi in giovane età che approda all’arena del gioco competitivo internazionale. Cercando di diventare campionessa del mondo di uno sport dominato dagli uomini, Beth maturerà sia nella moda che nell’abilità negli scacchi. Fin dal suo debutto, la serie creata da Scott Frank e Allan Scott, basata sul romanzo di Walter Tevis, è diventata un successo.

The Crown è, invece, vincitrice di tre Emmy per la realizzazione dei costumi d’epoca e, con la sua prossima stagione, è in lizza per un quarto premio. La mostra presenta lavori della Costume Designer, Amy Roberts, che ha costruito abiti dettagliati, molto simili ai look realmente indossati dalle formidabili donne del XX secolo, la regina Elisabetta II, la principessa Diana, Margaret Thatcher e la principessa Margaret, che potrà essere visto nella nuova stagione. The Queen and The Crown: A Virtual Costume Exhibition sarà accompagnata da una tavola rotonda virtuale moderata dalla Costume Designer vincitrice dell’Oscar per il film Black Panther Ruth E. Carter, che esaminerà i dietro le quinte approfondendo le creazioni del guardaroba di Binder e Roberts insieme a Yokobosky.