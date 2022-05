In questo periodo il mondo scacchistico sta vivendo una seconda giovinezza, e molto è merito dell’enorme successo della serie Netflix The Queen’s Gambit. Ispirato a questa, vi presentiamo The Queen’s Gambit – La Regina degli Scacchi, gioco strategico edito da Asmodee Italia che vi farà provare il brivido di vestire i panni di Beth Harmon nel prevedere le mosse dei vostri avversari. Il gioco propone una “versione rivisitata” del gioco degli scacchi inserendovi alcuni elementi interessanti. L’ambientazione della serie TV risulta un buon gancio per il pubblico pur non risultando determinante nelle dinamiche del gioco che propone nel suo regolamento un “astratto” semplicemente ambientato nel mondo della serie Netflix.

Foto generiche

The Queen’s Gambit – La Regina degli Scacchi – Componenti

Lo sguardo di Anya Taylor-Joy è semplicemente magnetico, e viene saggiamente ripreso sul fronte della scatola di gioco, che risulta decisamente accattivante. Al suo interno troverete:

1 tabellone

4 gambetti

4 mazzi da 12 carte ciascuno

4 carte preparazione

4 carte consultazione

36 segnalini scacchi

1 regolamento

Ottimo il lavoro sui materiali costruttivi, specie sui gambetti, che si fanno apprezzare per peso e colorazione. Il design complessivo è inoltre molto curato, accattivante nella sua intuitività.

Foto generiche

Preparazione e Gambetti

Collocate il tabellone al centro del tavolo. Selezionate 1 delle carte Preparazione e collocate i segnalini Scacchi rotondi sul tabellone, come mostrato sulla carta Preparazione. Il colore di ogni pezzo (bianco o nero) non è importante. Il numero presente su ogni segnalino indica quanti punti vale quel segnalino. Ogni giocatore seleziona un “Gambetto” e il rispettivo mazzo colorato di 12 carte. Ci sono 4 punti di partenza sulla carta Preparazione, e ogni giocatore selezionerà uno di questi punti e collocherà il proprio Gambetto sulla casella corrispondente. Il giocatore più anziano seleziona per primo dove collocare il proprio Gambetto. Continuando in senso antiorario, ogni giocatore farà altrettanto. Il giocatore che colloca il proprio Gambetto per ultimo sarà il primo a muovere.

Foto generiche

Il vostro Gambetto è un pezzo speciale che si muove come un Alfiere, una Torre, una Regina o un Cavallo, a seconda di quale carta giocate. Come in una vera partita di scacchi, se il vostro Gambetto termina il suo movimento su un qualsiasi altro pezzo degli scacchi, lo mangia. Sostituite con il vostro Gambetto il pezzo mangiato e prendete quel pezzo: vi servirà per calcolare il vostro punteggio finale. Non potete mai saltare un altro pezzo e non potete mai terminare il movimento sul Gambetto di un altro giocatore o saltarlo, a eccezione del movimento normale del Cavallo. Ogni giocatore mescola il proprio mazzo e pesca 5 carte. Usate queste carte per pianificare le prime tre mosse del vostro Gambetto. Tutti i giocatori giocano 3 carte a faccia in giù di fronte a loro. La carta sulla sinistra sarà la prima mossa del vostro Gambetto. Una volta fatto ciò, pescate 1 carta per completare la vostra mano di 3 carte. Quando tutti i giocatori sono pronti, risolvete il turno del primo giocatore. La partita continua in senso orario intorno al tavolo.

Svolgimento e fine partita

Nel vostro turno, rivelate la carta all’estrema sinistra di fronte a voi. Poi muovete il vostro Gambetto in base alla carta che avete rivelato. Se terminate il vostro turno su una casella con un segnalino Scacchi, mangiate quel segnalino. Quando pianificate le vostre mosse, ricordate di prendere in considerazione le mosse potenziali dei vostri avversari cercando di mangiare i pezzi più importanti prima di loro. Dopo la vostra mossa, selezionate 1 carta dalla vostra mano e collocatela a faccia in giù sulla destra delle altre 2 carte di fronte a voi. In questo modo avrete sempre le prossime 3 mosse del vostro Gambetto già pianificate. Per terminare il vostro turno, pescate per tornare ad avere 3 carte nella vostra mano. Se il vostro mazzo di pesca è esaurito, mescolate la vostra pila degli scarti per comporre un nuovo mazzo.

Foto generiche

La partita termina immediatamente quando l’ultimo segnalino Scacchi viene mangiato. Poi, i giocatori sommano i propri punti. Chiunque abbia ottenuto il punteggio più alto è il vincitore. Nel raro caso di un pareggio, vince il giocatore che ha giocato per ultimo.

Foto generiche

Gioco indicato per..

Il gioco è indicato sia per il neofita, che riesce ad avvicinarsi al mondo degli scacchi in maniera soft e graduale, sia per il giocatore esperto, che ritrova freschezza e divertimento in questa versione semplificata del complesso universo scacchistico.

Foto generiche

Considerazioni finali

I prodotti tratti da serie tv di successo sono spesso un terreno infido e pieno di insidie, dove gli autori tendono ad adagiarsi sugli allori, vivendo (e vendendo) di luce riflessa. Fortunatamente questo non è il caso di The Queen’s Gambit – La Regina degli Scacchi, che stupisce in positivo proponendo un gioco veloce e ricreativo, impreziosito dal fascino ammaliatore di Beth Harmon. Convincono gli aspetti legati alla tattica, ovvero alla preparazione di azioni a breve termine, meno quelli legati alla strategia, ovvero alla definizione di un piano di lungo periodo, data l’imprescindibile componente di alea.